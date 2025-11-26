Lakers alistas staaride tugeva panuse toel linnarivaali

Kohtumine Crypto.com Arenal algas tasavägiselt ning poolajapausile mindi Lakersi 69:66 eduseisul, kuid kolmandal veerandil õnnestus Lakersil kümnega juhtima minna. Clippers leidis siiski vastuse ning rebis end 11:0 spurdi abil ka juhtima, kuid Lakers läks otsustavale veerandile vastu 9:0, mis viis nad kaheksaga juhtima.

Neljas veerand kuulus Lakersile, kes juhtis mitu korda 18 punktiga ning vormistas lõpuks 135:118 (37:38, 32:28, 29:27, 37:25) võidu.

Lakers toetus võidumängus oma liidritele: Luka Doncic, Austin Reaves ja LeBron James viskasid kolme peale 99 punkti. Üleplatsimees Doncic kogus 43 punkti ja 13 resultatiivset söötu, kolmikduubliks oleks vaja olnud veel üht lauapalli. Reaves lisas 31 punkti ja üheksa lauapalli, igiliikur James viskas 25 punkti, haaras kuus lauda ja jagas kuus korvisöötu. Clippersi eest oli resultatiivseim taaskord James Harden, kes viskas 29 punkti ja jagas üheksa resultatiivset söötu.

Lakers pälvis selle võiduga ühtlasi edasipääsu hooajasisese karikaturniiri veerandfinaali. Kõik 30 NBA tiimi on jagatud kuute gruppi, Lakers on võitnud kõik kolm mängu ja neljanda tulemus ei muuda midagi, sest neil on Clippersi üle omavahelise mängu võit.

Orlando Magic teenis koduväljakul Philadelphia 76ersi üle kindla 144:103 (35:35, 51:25, 35:23, 23:20) võidu ning lülitas sellega Philadelphia klubi konkurentsist. Anthony Black viskas oma karjääri tippmarki tähistavad 31 punkti, sakslane Franz Wagner lisas omalt poolt 21 punkti. Veel seitse Orlando meest jõudis kahekohalise punktisummani, 76ersi parim oli 20 punkti kogunud Tyrese Maxey.

Magic on oma grupis kolme võiduga esikohal, aga pole veel Detroit Pistonsi ees edasipääsu kindlustanud.

Washington Wizards alistas kodus Atlanta Hawksi 132:113 (45:23, 32:32, 34:23, 21:35) ning püsis sellega grupis elus, aga peab edasipääsuks olema üks kahest parimast teise koha tiimist. Grupis on edasipääsu kindlustanud kolm võitu kogunud Toronto Raptors, ühe võidu ja kaks kaotust saanud Wizardsi ees on veel Cleveland Cavaliers, kes on võitnud kaks ja kaotanud ühe mängu.

Washingtoni liider oli tagamees CJ McCollum, kes viskas koguni 46 punkti. Prantslasest tulevikulootus Alex Sarr tegi 27 punkti ja 11 lauapalliga kaksikduubli, Hawksi resultatiivseim oli 22 punkti ja kaheksa lauapalli kogunud Kristaps Porzingis.

Mullu võidutses karikaturniiril Milwaukee Bucks, kes alistas finaalis Oklahoma City Thunderi. Tänavune finaal toimub 16. detsembril.