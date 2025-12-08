LeBron võttis otsustavatel hetkedel üle ja kindlustas Lakersile võidu

Korvpalliliiga NBA ajaloo kõige resultatiivsem mängija LeBron James tõestas taaskord oma klassi, kui kindlustas Los Angeles Lakersile võõrsil Philadelphia 76ersi üle võidu.

Kodumeeskond alustas kohtumist hästi ning jõudis juba avaveerandil kümnepunktilise eduseisuni, aga Lakers kustutas selle veerandi vahetuseks. 76ers leidis ka teisel veerandil hoo üles ning asus taas kümnega juhtima, poolajale mindi Philadelphia 60:53 eduseisul.

Seda edu ei olnud samuti kauaks, sest Lakers skooris teise poolaja esimese viie minutiga 76ersi seitsme punkti vastu 15 ning läks juhtima. Sellele järgnes 10:3 spurt, mis aitas külalised kümnega ette, kuid 76ers vastas ja lihvis Lakersi edu otsustava veerandi alguseks kolmele punktile.

Los Angelese klubi dikteeris neljandal veerandil küll mängutempot, aga ei suutnud edu kindlustada. Kuni 40-aastane LeBron James mängu üle võttis.

Igiliikur viskas otsustavatel minutitel 12 punkti ning viis minut enne mängu lõppu kolmesega juhtima. James lisas sellele pool minutit enne lõpusireeni keskpositsioonilt viske ning luges viis sekundit enne mängu lõppu 76ersi liikumist nagu raamatut ja lõikas söödu vahelt, kindlustades Lakersile võõrsil 112:108 (30:30, 23:30, 34:24, 25:24) võidu.

Tänavu erinevate vigastustega heidelnud James kogus 34 minutiga 29 punkti, seitse lauapalli, kuus resultatiivset söötu, ühe bloki ja ühe vaheltlõike. Esimesel veerandil pani ta võimsalt pealt. "40-aastaselt vajab mu keha lihtsalt aega, et seda rütmi üles leida. Tundsin end täna nagu vana mina," naljatles James pärast mängu. "Mul on selliseid momente olnud omajagu, aga ma ei tüdine sellest kunagi. See põnevus, mida sa väljakule joostes tunned, sa lihtsalt ei saa seda pärast karjääri lõppu enam tunda."

Paar päeva tagasi teistkordselt isaks saanud Luka Doncic tegi 31 punkti, 15 lauapalli ja 11 lauapalliga kolmikduubli; Deandre Ayton panustas võidumängus 14 punkti ja 12 lauapalliga. 76ersi parim oli taaskord tagamees Tyrese Maxey, kes lõpetas 28 punkti, üheksa resultatiivse söödu ja seitsme lauapalliga.

17 võitu ja kuus kaotust kogunud Lakers jätkab läänekonverentsis kolmandal kohal, sama tulemus on Charlotte Hornetsi üle 115:106 (34:34, 23:24, 30:23, 28:25) võidu teeninud Denver Nuggetsil. Nikola Jokic skooris 28 punkti ja haaras 11 lauapalli, aga jäi järjekordsest kolmikduublist ühe resultatiivse söödu kaugusele.

Konverentsi tipus figureerib tiitlikaitsja Oklahoma City Thunder (23-1), kes alistas võõrsil Utah Jazzi kindlalt 131:101 (45:20, 29:28, 32:23, 25:30) ning teenis sellega oma 15. järjestikuse võidu. Shai Gilgeous-Alexander viskas 31 punkti ja jagas kaheksa resultatiivset söötu.

Teised tulemused:

New York - Orlando 106:100

Toronto - Boston 113:121

Memphis - Portland 119:96

Chicago - Golden State 91:123