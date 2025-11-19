Väljakule naasnud LeBron James tegi NBA ajalugu
Korvpalliliigas NBA alistas Los Angeles Lakers kodusaalis 140:126 Utah Jazzi. Võitjate ridades tegi hooaja esimese mängu 40-aastane LeBron James, kes tegi sellega ka ajalugu.
Nimelt sai Jamesist esimene mängija NBA ajaloos, kes on mänginud 23 järjestikusel hooajal. Seni oli nii temal kui Vince Carteril kirjas 22 hooaega, aga nüüd möödus ta Carterist. James jäi vigastuse tõttu eemale nii Lakersi hooajaeelsest treeninglaagrist kui hooaja esimesest 14 mängust. Nüüd platsile naastes mängis ta pool tundi ja tõi selle ajaga 11 punkti ning andis 12 tulemuslikku söötu.
Lakersi parim oli Luka Doncic 37 punkti ja kümne korvisööduga, Austin Reaves lisas 26 ja Deandre Ayton 20 punkti.
Jazzi resultatiivseim oli Keyonte George – kes muide on sündinud kümme päeva pärast Jamesi NBA debüüti – 33 punktiga, sellega kordas ta enda hooaja punktirekordit. Lauri Markkanen panustas 31 punktiga.
Tulemused:
Orlando – Golden State 121:113
Atlanta – Detroit 112:120
Brooklyn – Boston 99:113
San Antonio – Memphis 111:101
LA Lakers – Utah 140:126
Portland – Phoenix 110:127
Toimetaja: Maarja Värv