Väljakule naasnud LeBron James tegi NBA ajalugu

Nimelt sai Jamesist esimene mängija NBA ajaloos, kes on mänginud 23 järjestikusel hooajal. Seni oli nii temal kui Vince Carteril kirjas 22 hooaega, aga nüüd möödus ta Carterist. James jäi vigastuse tõttu eemale nii Lakersi hooajaeelsest treeninglaagrist kui hooaja esimesest 14 mängust. Nüüd platsile naastes mängis ta pool tundi ja tõi selle ajaga 11 punkti ning andis 12 tulemuslikku söötu.

Lakersi parim oli Luka Doncic 37 punkti ja kümne korvisööduga, Austin Reaves lisas 26 ja Deandre Ayton 20 punkti.

Jazzi resultatiivseim oli Keyonte George – kes muide on sündinud kümme päeva pärast Jamesi NBA debüüti – 33 punktiga, sellega kordas ta enda hooaja punktirekordit. Lauri Markkanen panustas 31 punktiga.

Tulemused:

Orlando – Golden State 121:113

Atlanta – Detroit 112:120

Brooklyn – Boston 99:113

San Antonio – Memphis 111:101

LA Lakers – Utah 140:126

Portland – Phoenix 110:127