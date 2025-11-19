X!

Väljakule naasnud LeBron James tegi NBA ajalugu

Korvpall
Korvpall

Korvpalliliigas NBA alistas Los Angeles Lakers kodusaalis 140:126 Utah Jazzi. Võitjate ridades tegi hooaja esimese mängu 40-aastane LeBron James, kes tegi sellega ka ajalugu.

Nimelt sai Jamesist esimene mängija NBA ajaloos, kes on mänginud 23 järjestikusel hooajal. Seni oli nii temal kui Vince Carteril kirjas 22 hooaega, aga nüüd möödus ta Carterist. James jäi vigastuse tõttu eemale nii Lakersi hooajaeelsest treeninglaagrist kui hooaja esimesest 14 mängust. Nüüd platsile naastes mängis ta pool tundi ja tõi selle ajaga 11 punkti ning andis 12 tulemuslikku söötu.

Lakersi parim oli Luka Doncic 37 punkti ja kümne korvisööduga, Austin Reaves lisas 26 ja Deandre Ayton 20 punkti.

Jazzi resultatiivseim oli Keyonte George – kes muide on sündinud kümme päeva pärast Jamesi NBA debüüti – 33 punktiga, sellega kordas ta enda hooaja punktirekordit. Lauri Markkanen panustas 31 punktiga.

Tulemused:

Orlando – Golden State 121:113
Atlanta – Detroit 112:120
Brooklyn – Boston 99:113
San Antonio – Memphis 111:101
LA Lakers – Utah 140:126
Portland – Phoenix 110:127

Toimetaja: Maarja Värv

Samal teemal

korvpalliuudised

10:10

Veesaar ja Vaaks aitasid koduülikoolid võidule

09:14

Väljakule naasnud LeBron James tegi NBA ajalugu

08:40

Keila Coolbet sai Põhja-Euroopa liigas neljanda kaotuse

18.11

Pokk: jäime Lätile võitlustahtega alla

18.11

Naiste korvpallikoondis sai tugevalt Lätilt kindla kaotuse Uuendatud

18.11

Korvpallurid välismaal: Veesaar, Böckler ja Laane olid hoos

18.11

Wembanyama jääb mõneks ajaks väljakult eemale

18.11

Detroit Pistonsil on NBA-s käsil hooaja pikim võiduseeria

17.11

Asi Läti naiskonna staarist: nii kindla viskaja vastu meie veel mänginud ei ole

17.11

Abitreener Pehka: meil on kuus väga korralikku veerandit ette näidata

17.11

Adler aitas ilusate esitustega Bostoni esimeste võitudeni

17.11

Böckleri vinge esitus ei päästnud Krosnot suurest kaotusest

17.11

Markkaneni viskekontsert viis Jazzi kahe lisaaja järel võidule

16.11

Kalev/Cramo alustab uue treeneriga uut ajajärku

16.11

Karp: eesmärk on tuua rahvuslik uhkus Eesti-Läti liigasse

videod

sport.err.ee uudised

10:10

Veesaar ja Vaaks aitasid koduülikoolid võidule

09:42

Glinka loobus Bergamo turniirist

09:14

Väljakule naasnud LeBron James tegi NBA ajalugu

08:40

Keila Coolbet sai Põhja-Euroopa liigas neljanda kaotuse

08:07

Kübaratriki teinud Sappinen: väga mõnus emotsioon hooaja lõppu

00:08

Lisaminutite kauglöögid viisid Šotimaa pea 30-aastase pausi järel MM-ile

18.11

Portugali ja Belgiaga viigistanud U-19 koondis lõpetas valiksarja kaotusega

18.11

ETV spordisaade, 18. november

18.11

Tobreluts Tomingase seisundist: müsteerium jätkub Uuendatud

18.11

Pokk: jäime Lätile võitlustahtega alla

18.11

VIDEO | Sappineni kübaratrikk pani koondiseaastale ilusa punkti

18.11

Vahetusmehed tõid mängu pöörde ja Eesti lõi Küprosel neli väravat Uuendatud

18.11

Mistra pääses viimasena finaalturniirile: see hooaeg tuleb eriti raskelt

18.11

Kiibus: enda elutööd käest anda tundub võimatu

18.11

Barcelona naaseb pika pausi järel Camp Nou staadionile

loetumad

18.11

Iluuisutaja Eva-Lotta Kiibus lõpetab sportlaskarjääri

18.11

Vahetusmehed tõid mängu pöörde ja Eesti lõi Küprosel neli väravat Uuendatud

17.11

Itaaliast üle jooksnud Norra pälvis MM-pileti

18.11

Naiste korvpallikoondis sai tugevalt Lätilt kindla kaotuse Uuendatud

18.11

Visnap võitis kurtide olümpial võimsa tulemusega kuldmedali

18.11

VIDEO | Sappineni kübaratrikk pani koondiseaastale ilusa punkti

18.11

Ussõk loovutas ühe oma neljast meistrivööst

18.11

Tobreluts Tomingase seisundist: müsteerium jätkub Uuendatud

17.11

Norra laskesuusakoondis avalikustas koosseisu MK-sarja avaetapiks

18.11

Kiibus: enda elutööd käest anda tundub võimatu

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo