James ja Doncic viskasid kumbki 30 punkti

Esimesed kolm veerandaega kulgesid tasavägiselt ning murrang saabus alles viimase veerandaja alguses, kui Lakers tegi LeBron Jamesi ja Dalton Knechti kolmeste toel 18:4 spurdi, mis viis külalised juhtima 97:90. Pelicans võitles edasi, ent neljast punktist lähemale ei pääsenud.

James ja Luka Doncic viskasid võitjate poolel võrdselt 30 punkti. Jamesi arvele kogunes veel kaheksa lauapalli ja kaheksa resultatiivset söötu ning Doncic andis viie pallikaotuse kõrval kümme korvisöötu. Kaksikduubli sooritas ka Deandre Ayton, kes tõi 18 silma ja 11 lauapalli.

Üleplatsimeheks tõusis Trey Murphy III, kes kogus Pelicansi särgis 42 punkti. Zion Williamson panustas 15 punkti ja viis korvisöötu.

Lakersi järgmiseks vastaseks on San Antonio Spurs, kes pidi võõrsil tunnistama Memphis Grizzliesi nappi 106:105 (21:31, 25:23, 36:27, 24:24) paremust.

Vigastusest paranenud Victor Wembanyama viskas Spursi kasuks 30 punkti. Võitjate poolel säras Jaren Jackson Jr., kelle arvele jäi 21 punkti, üheksa lauapalli, kolm viskeblokeeringut ja kaks vaheltlõiget.

Spurs (25-11) hoiab läänekonverentsis teist ja Lakers (23-11) kolmandat kohta.

Teised tulemused:

Washington Wizards - Orlando Magic 120:112

Indiana Pacers - Cleveland Cavaliers 116:120

Minnesota Timberwolves - Miami Heat 122:94

Sacramento Kings - Dallas Mavericks 98:100