X!

James ja Doncic viskasid kumbki 30 punkti

Korvpall
Korvpall

Korvpalliliigas NBA alistas Los Angeles Lakers võõras saalis New Orleans Pelicansi 111:103 (29:25, 22:29, 28:32, 32:17) ja kirjutas tabelisse kolmanda järjestikuse võidu.

Esimesed kolm veerandaega kulgesid tasavägiselt ning murrang saabus alles viimase veerandaja alguses, kui Lakers tegi LeBron Jamesi ja Dalton Knechti kolmeste toel 18:4 spurdi, mis viis külalised juhtima 97:90. Pelicans võitles edasi, ent neljast punktist lähemale ei pääsenud.

James ja Luka Doncic viskasid võitjate poolel võrdselt 30 punkti. Jamesi arvele kogunes veel kaheksa lauapalli ja kaheksa resultatiivset söötu ning Doncic andis viie pallikaotuse kõrval kümme korvisöötu. Kaksikduubli sooritas ka Deandre Ayton, kes tõi 18 silma ja 11 lauapalli.

Üleplatsimeheks tõusis Trey Murphy III, kes kogus Pelicansi särgis 42 punkti. Zion Williamson panustas 15 punkti ja viis korvisöötu.

Lakersi järgmiseks vastaseks on San Antonio Spurs, kes pidi võõrsil tunnistama Memphis Grizzliesi nappi 106:105 (21:31, 25:23, 36:27, 24:24) paremust.

Vigastusest paranenud Victor Wembanyama viskas Spursi kasuks 30 punkti. Võitjate poolel säras Jaren Jackson Jr., kelle arvele jäi 21 punkti, üheksa lauapalli, kolm viskeblokeeringut ja kaks vaheltlõiget.

Spurs (25-11) hoiab läänekonverentsis teist ja Lakers (23-11) kolmandat kohta.

Teised tulemused:

Washington Wizards - Orlando Magic 120:112
Indiana Pacers - Cleveland Cavaliers 116:120
Minnesota Timberwolves - Miami Heat 122:94
Sacramento Kings - Dallas Mavericks 98:100

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

korvpalliuudised

12:01

Märt Ibruse korvpallikommentaar: noortel tasub silma peal hoida

09:16

James ja Doncic viskasid kumbki 30 punkti

08:05

Eesti korvpallitalenti ootab ees pikk vigastuspaus

06.01

Euroliiga kuus parimat teisipäeval ei vääratanud

06.01

Itaalias palliv noor Kangur: vajadusel leian sõbrad, aga suudan ka ise lahendada Uuendatud

06.01

Suurorg oli visetel hädas ja Sopot kaotas lisaajal

06.01

Eesti korvpalluri ülikool alustas Ivy League'i kaotusega

06.01

NBA liider Oklahoma City Thunder kaotas teise mängu järjest

05.01

Kregor Hermeti karjäär jätkub Dijoni klubis

05.01

Eesti korvpallinoored kaotasid koduse turniiri esikohamatšis Lätile

05.01

Lietkabelis sai Kullamäe resultatiivse mängu toel võidu

05.01

Barcelona lõpetas Madridi Reali vastu pika kaotusteseeria

05.01

Booker tabas viimasel sekundil kaugviske ja Thunder kaotas kuuenda mängu

05.01

Eesti korvpallineiud kaotasid Soomele 108 punktiga, noormeestele kaks võitu

04.01

Landra: ma ei ole eestlane, aga mul on suur au esindada siinset koondist

videod

sport.err.ee uudised

12:42

Saalijalgpalli karikavõistlustel selgusid poolfinaalpaarid

12:01

Märt Ibruse korvpallikommentaar: noortel tasub silma peal hoida

11:34

Islanders korraldas kodujääl tõelise hävitustöö

10:56

Tammeka ja Kalju tugevdasid koosseise

10:22

Austraalia lahtiste auhinnafond kasvas rekordilise summani

09:43

Kuuba ihkab kodupubliku ees medalit: oleks ju tore

09:16

James ja Doncic viskasid kumbki 30 punkti

08:43

Tiitlikaitsja Elevandiluurannik tagas koha veerandfinaalis

08:05

Eesti korvpallitalenti ootab ees pikk vigastuspaus

06.01

Euroliiga kuus parimat teisipäeval ei vääratanud

06.01

Eesti võrkpallitreenerid mõtlevad Balti liiga jätkudes juba play-off'ile

06.01

Itaalias palliv noor Kangur: vajadusel leian sõbrad, aga suudan ka ise lahendada Uuendatud

06.01

ETV spordisaade, 6. jaanuar

06.01

Norra treener: Ilvese hüppetrenn Otepääl oli selle hooaja parim

06.01

Ilves Otepää MK-etapi külmakraadidest: vanal heal ajal talvel ju nii oligi

loetumad

06.01

Aigro õnnetusest: eks see oli sportlase süü, võtan kõik enda peale

06.01

Itaalias palliv noor Kangur: vajadusel leian sõbrad, aga suudan ka ise lahendada Uuendatud

06.01

Oberhofi MK-etapp algab austusavaldustega Bakkenile

06.01

Rootsi hokinoored tulid juunioride maailmameistriteks

06.01

FIS-i president hoiatab taliolümpiat liialt uuendamast

06.01

Euroliiga kuus parimat teisipäeval ei vääratanud

06.01

Ilves Otepää MK-etapi külmakraadidest: vanal heal ajal talvel ju nii oligi

06.01

Sabalenka hooaeg algas karjääri nobedaima võiduga

06.01

Fordide rõõmupäev Dakaris tipnes Guthrie esikohale kerkimisega

08:05

Eesti korvpallitalenti ootab ees pikk vigastuspaus

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo