Doncic tegi võidumängus vägeva kolmikduubli

Jazz dikteeris hoolimata Lauri Markkaneni puudumisest esimesed kolm veerandaega, kuid Luka Doncici korvid ja täpsed söödud hoidsid vahet väiksena.

Viimase veerandi alguses tegi Lakers 10:0 spurdi, mis viis nad juhtima kuue punktiga ja peagi kasvas vahe 12-punktiliseks. Jazz suutis vahet järk-järgult vähendada ja korduvalt nelja punkti kaugusele tulla, kuid kohtumise lõpp kuulus siiski Lakersile.

Doncic sooritas oma hooaja viienda kolmikduubli, kui viskas üleplatsimehena 45 punkti, jagas 14 tulemuslikku söötu, võttis 11 lauapalli ja tegi ka viis vaheltlõiget. LeBron James toetas teda 28 punkti, 10 korvisöödu ja seitsme lauapalliga. Jazzi resultatiivseimana tõi 34 punkti Keyonte George.

Lakers asetseb läänekonverentsis kolmandal kohal (19-7), Jazz on 12. (10-16).

Läänekonverentsi põhjas virelev New Orleans Pelicans (6-22) tegi käimasoleva hooaja suurima tagasituleku, kui kodusaalis roniti Houston Rocketsi (16-8) vastu välja 25-punktilisest kaotusseisust, et võtta lisaajal võit numbritega 133:128 (24:33, 21:34, 38:32, 36:20, 14:9). Pelicansi jaoks oli tegu klubi ajaloo suurima tagasitulekuga.

Pelicansi rünnakut vedasid Saddiq Bey ja Trey Murphy III, kes viskasid vastavalt 29 ja 27 silma. Rocketsi särgis vastas Kevin Durant 32 punktiga.

Läänekonverentsi liider Oklahoma City Thunder (25-2) jätkas kodusaalis veatut seeriat, saades Los Angeles Clippersist (6-21) jagu 122:101 (27:33, 37:22, 39:28, 19:18). Thunder on võitnud kõik 13 seni peetud kodumängu.

Shai Gilgeous-Alexander kogus võitjate parimana 32 punkti, lisaks hankis seitse lauapalli ja jagas kuus resultatiivset söötu. Clippersi edukaim oli Kawhi Leonard 22 punktiga.

Teised tulemused:

Indiana Pacers - New York Knicks 113:114

Charlotte Hornets - Atlanta Hawks 133:126

Brooklyn Nets - Miami Heat 95:106

San Antonio Spurs - Washington Wizards 119:94

Milwaukee Bucks - Toronto Raptors 105:111

Dallas Mavericks - Detroit Pistons 116:114 (la.)

Phoenix Suns - Golden State Warriors 99:98

Denver Nuggets - Orlando Magic 126:115

Portland Trail Blazers - Sacramento Kings 134:133 (la.)