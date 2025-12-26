X!

Taas kaotanud Lakersi peatreener: meid ei huvita vajalikud asjad

Korvpall
Los Angeles Lakers alustas korvpalliliiga NBA hooaega hea hooga, kuid sai jõuludel kolmanda järjestikuse kaotuse. Peatreener JJ Redick oli meeskonnaga karm ning ütles, et mängijad ei too väljakule piisavalt energiat.

Lakers alustas tänavust hooaega 15 võidu ja nelja kaotusega, kuid on viimases kümnes mängus teeninud ainult neli võitu. Viimane kaotus tuli traditsioonilises jõulumängus, kui Houston Rockets läänerannikul võimsa 119:96 (37:25, 26:28, 29:21, 27:22) võidu teenis.

Rockets oli algusest lõpuni parem meeskond, Lakers jäi juba avaveerandil 14-punktilisse kaotusseisu ja ei juhtinud kodupubliku ees kordagi. Houstoni klubi võitis lauavõitluse lausa 48:25, ründelauas haarati 17 palli. Amen Thompson viskas võidumängus 26 punkti, igiliikur Kevin Durant lisas 25 silma ja Alperen Sengün kogus 14 punkti ja 12 lauapalli.

"Meid ei huvita piisavalt," ütles Lakersi peatreener JJ Redick mängu järel. "Just see mind kõige enam häiribki. Meid ei huvita piisavalt, et teha vajalikke asju. Meid ei huvita piisavalt, et profid olla."

Lakersi õnneks on nad pärast kiiret algust 19 võidu ja kümne kaotusega läänekonverentsis veel neljandad, aga Minnesota Timberwolves (20-11) ja Houston (18-10) on kohe kannul. Lakers võõrustab järgmisena Sacramento Kingsi ja Redick ütles, et mängijad saavad enne seda ühe karmi treeningu.

"Ütlesin meestele, et laupäevane trenn tuleb väga ebamugav. Miiting tuleb ebamugav, järgmised 53 mängu ei saa nii minna," lisas juhendaja.

"Me ei pingutanud ega viinud platsil oma plaani täide. Kui oleme neid kaht asja teinud, oleme olnud hea korvpallitiim. Kui neid teinud pole, oleme olnud kohutav korvpallitiim. [Neljapäev] olime kohutav tiim. Algusest peale," ütles Redick. "Me ei tee otsuseid. Meil on liiga palju mehi, kes ei taha otsustada."

Jalavigastuse tõttu eelmise mängu vahele jätnud Luka Doncic oli platsil ning kogus 34 minutiga 25 punkti, seitse korvisöötu ja viis lauda, aga tema +/- oli miinus 25. LeBron Jamesil oli see näitaja -33, mis on tema pika karjääri tagantpoolt kolmas tulemus.

"Ma ei tea, mida me tegema peame, aga midagi peab muutuma," sõnas Doncic. "Oleme viimased kolm mängu suurelt kaotanud (Houstonile 23 punktiga, Phoenixile 24 punktiga, Clippersile 15 punktiga - toim). See näeb halb välja. Peame midagi välja mõtlema, peame sellest lihtsalt rääkima. JJ ütles, et see on ebamugav. Peabki olema."

Lakers peab järgmised neli mängu koduväljakul, enne aastavahetust mängitakse lisaks Kingsile (7-23) ka Detroit Pistonsiga (24-6), kes on idakonverentsis esikohal.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

