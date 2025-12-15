LeBron James tõi lõpusekundeil Lakersile võidu

Esimene poolaeg lõppes 62:62 viigiseisul. Kolmas veerand algas Sunsi dikteerimisel, kuid võõrustajate 77:71 eduseisust lõpetas Lakers veerandaja 15:0 spurdiga. Sama hooga jätkati ka neljandat veerandit, mida Lakers alustas 9:0 ehk kokku tehti 24:0 spurt ja sellega tundus mäng ka tehtud olevat, kuid Suns polnud enda viimast sõna veel öelnud. 97:111 kaotusseisust vastasid nemad omakorda 12:0 spurdiga, vähendades vahe kahepunktiliseks ja seejärel pääseti ka 114:113 juhtima. Kui normaalaega oli mängida kolm sekundit, asus LeBron James vabaviskejoonele, tabades kolmest kaks – 115:114 Lakersile. Seejärel blokeeris James Grayson Alleni kaugviske, mis võinuks Sunsile võidu tuua. Viimasel sekundil käis vabavisetel ka Marcus Smart, tabades kahest ühe ja tuues Lakersile 116:114 võidu.

Lakersi parim oli Luka Doncic 29 punkti ja kuue tulemusliku sööduga, James lisas 26 punkti ja andis neli korvisöötu, Deandre Ayton tõi 20 punkti ja võttis 13 lauapalli. Sunsi ridades tõi Devin Booker 27 punkti ja võttis seitse lauapalli, Mark Williams lisas 20 ja Dillon Brooks 18 punkti.

Tulemused:

Indiana – Washington 89:108

Cleveland – Charlotte 111:119 la.

Atlanta – Philadelphia 120:117

Brooklyn – Milwaukee 127:82

Minnesota – Sacramento 117:103

Chicago – New Orleans 104:114

Phoenix – LA Lakers 114:116

Portland – Golden State 136:131