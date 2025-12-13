Legia pidi taas kaotusega leppima

Legia kaotas reedel võõras saalis Walbrzychi Gornikule 79:81 (25:23, 26:26, 12:14, 16:18). Legia juhtis kuus minutit enne lõppu viie punktiga, kuid lubas vastased järele ning ei suutnud viimasel minutil rünnakuid realiseerida, tunnistades lõpuks Gorniku kahepunktilist paremust.

Marc Garcia viskas võitjate parimana 24 punkti. Race Thompson vedas Legia rünnakut 19 punktiga ning Ben Shungu toetas teda 16 punkti, viie lauapalli ja kolme resultatiivse sööduga. Matthias Tass vigastuse tõttu koosseisu ei kuulunud.

Legia on kõikide sarjade peale kaotanud viis kohtumist järjest. Koduliigas paiknetakse kuue võidu ja nelja kaotusega neljandal kohal. Gornik (7-3) tõusis liidriks.