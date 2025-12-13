X!

Legia pidi taas kaotusega leppima

Korvpall
Heiko Rannula.
Heiko Rannula. Autor/allikas: Legia Koszalin/Facebook
Korvpall

Heiko Rannula klubi Varssavi Legia pidi Poola kõrgliigas vastu võtma neljanda järjestikuse kaotuse.

Legia kaotas reedel võõras saalis Walbrzychi Gornikule 79:81 (25:23, 26:26, 12:14, 16:18). Legia juhtis kuus minutit enne lõppu viie punktiga, kuid lubas vastased järele ning ei suutnud viimasel minutil rünnakuid realiseerida, tunnistades lõpuks Gorniku kahepunktilist paremust.

Marc Garcia viskas võitjate parimana 24 punkti. Race Thompson vedas Legia rünnakut 19 punktiga ning Ben Shungu toetas teda 16 punkti, viie lauapalli ja kolme resultatiivse sööduga. Matthias Tass vigastuse tõttu koosseisu ei kuulunud.

Legia on kõikide sarjade peale kaotanud viis kohtumist järjest. Koduliigas paiknetakse kuue võidu ja nelja kaotusega neljandal kohal. Gornik (7-3) tõusis liidriks.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

korvpalliuudised

11:14

Belgrad värvus mustaks

10:16

Curry naasis vigastuspausilt 39 punktiga, aga võidu võttis Timberwolves

09:13

Legia pidi taas kaotusega leppima

12.12

Keila kaotas Ventspilsis

12.12

Rockets jäi rabedas lõpplahenduses peale, Jokic tegi tõhusa esituse

12.12

Žalgiris võitis Pariisis põnevusmängu, Hispaania tipud koguvad hoogu

11.12

Viimsi vaatab tagsilöökide kiuste tulevikku: töötame, et teha samm edasi

11.12

NBA rekordit korranud Thunder pääses karikaturniiril poolfinaali

10.12

Suurorg naasis platsile, aga teistel eestlastel oli võidukam õhtu

10.12

TalTech sai kodupubliku ees Ogrest jagu, Viimsi ei saanud Valmierale vastu

10.12

Vaaksi kaugvisked kippusid mööda minema, aga võit tuli

10.12

Keila KK sai Eesti-Läti liigas võõrsilvõidu

10.12

NBA karikavõistlustel selgus esimese poolfinaali koosseis

09.12

Kullamäe hea mäng ei päästnud Lietkabelist eurosarjas kaotusest

09.12

Keila jäi ENBL-i sarjas kindlalt alla Islandi klubile

videod

sport.err.ee uudised

13:15

Kamerun teatas Aafrika meistrivõistlusteks kaks erinevat koosseisu

12:40

VAATA OTSE | Meeste jälitussõidus stardib kolm eestlast Uuendatud

12:30

Suur vahetustehing NHL-is: Canucks saatis hinnatud kaitsemängija Wildi

11:55

Räppo ja Kivioja lõpetasid tippsarja finaaletapil teises kümnes

11:14

Belgrad värvus mustaks

10:45

TÄNA OTSE | Kuidas läheb Eesti teatenaiskonnal Hochfilzenis?

10:16

Curry naasis vigastuspausilt 39 punktiga, aga võidu võttis Timberwolves

09:46

Rae pikendas Balti liigas võiduseeria kümnemänguliseks

09:13

Legia pidi taas kaotusega leppima

08:37

Kelly Sildaru saavutas MK-etapil kaheksanda koha

12.12

Laura Anga sai MK-etapi kvalifikatsioonis 20. koha

12.12

Norra oli võõrustaja Hollandist selgelt parem ja läheb finaalis kokku Saksamaaga

12.12

Randväli ujus Inglismaal rahvusrekordi

12.12

Liiv alustas MK-etappi kaheksanda kohaga

12.12

ETV spordisaade, 12. detsember

loetumad

12.12

Susan Külm tegi Hochfilzenis karjääri parima sprindi Uuendatud

12.12

Giacomel teenis karjääri teise etapivõidu, jälitussõidus kolm eestlast Uuendatud

12.12

Suurepärasest Vonnist sai MK-sarja ajaloo vanim etapivõitja

12:40

VAATA OTSE | Meeste jälitussõidus stardib kolm eestlast Uuendatud

11.12

Venemaa laskesuusatajad pöördusid spordikohtusse

11.12

Prantsusmaa tennisistile määrati 20 aasta pikkune võistluskeeld

12.12

Lancia ralliauto rooli taha istuvad Rossel ja Grjazin

12.12

Randväli ujus Inglismaal rahvusrekordi

11.12

Gedly Tugi jätkab karjääri Sloveenias: teen kõik, et enda üle uhkust tunda

08:37

Kelly Sildaru saavutas MK-etapil kaheksanda koha

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo