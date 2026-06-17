Legia jõudis meistritiitlist ühe võidu kaugusele

Heiko Rannula ja Matthias Tassi tööandja Varssavi Legia alistas Poola meistrivõistluste finaalseeria viiendas mängus kodusaalis Zielona Gora 84:80.

Legia sai mängu alguses kerge edu, kuid Gora läks avaveerandi lõpus 6:0 spurdiga eest ära ja hoidis umbes kümnepunktilist vahet poolajani.

Kolmandal veerandil hakkas Legia järele tulema ning pääses viimase veerandi keskpaigaks kümne punktiga ette (81:71). Gora suutis mängu lõpu põnevaks teha, aga Rannula hoolealused pidasid survele vastu ja teenisid võidu numbritega 84:80 (17:26, 23:22, 22:19, 22:13).

Dominic Brewton viskas võitjate parimana 21 punkti, lisaks hankis üheksa lauapalli. Tass viibis platsil kuus minutit ja blokeeris kaks pealeviset, ent punktiarvet ei avanud (kahesed 0/1).

Legia juhib nelja võiduni peetavat seeriat kolm-kaks. Kuues kohtumine toimub reede õhtul Gora koduväljakul.