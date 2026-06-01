Rannula tüüris Legia teist aastat järjest finaali

Heiko Rannula juhendatav klubi alistas kolme võiduni peetud poolfinaalseerias mängudega kolm-null linnarivaali Dziki. Esmaspäeval toimunud kolmandas mängus kujunesid Legia võidunumbriteks 91:78 (25:15, 25:21, 25:18, 16:24).

Dominic Brewton ja Andrzej Pluta viskasid võitjate kasuks vastavalt 22 ja 21 punkti. Matthias Tass sai mänguaega 22 minutit ning tema arvele kogunes seitse punkti, kolm lauapalli ja kaks korvisöötu.

Finaalseerias läheb Legia vastamisi Zielona Gora Zastaliga, kes jõudis veerandfinaali läbi play-in turniiri ning lülitas seejärel konkurentsist välja teisena asetatud Szczecini (mängudega kolm-üks) ja kuuendana asetatud Gdynia (kolm-null).