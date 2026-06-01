X!

Rannula tüüris Legia teist aastat järjest finaali

Korvpall
Heiko Rannula ja Varssavi Legia
Heiko Rannula ja Varssavi Legia Autor/allikas: Legia Kosz
Korvpall

Varssavi Legia korvpallimeeskond jõudis Poola meistrivõistlustel teist aastat järjest finaali.

Heiko Rannula juhendatav klubi alistas kolme võiduni peetud poolfinaalseerias mängudega kolm-null linnarivaali Dziki. Esmaspäeval toimunud kolmandas mängus kujunesid Legia võidunumbriteks 91:78 (25:15, 25:21, 25:18, 16:24).

Dominic Brewton ja Andrzej Pluta viskasid võitjate kasuks vastavalt 22 ja 21 punkti. Matthias Tass sai mänguaega 22 minutit ning tema arvele kogunes seitse punkti, kolm lauapalli ja kaks korvisöötu.

Finaalseerias läheb Legia vastamisi Zielona Gora Zastaliga, kes jõudis veerandfinaali läbi play-in turniiri ning lülitas seejärel konkurentsist välja teisena asetatud Szczecini (mängudega kolm-üks) ja kuuendana asetatud Gdynia (kolm-null).

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

korvpalliuudised

01.06

Rannula tüüris Legia teist aastat järjest finaali

01.06

Böckler vahetas Poolas klubi

01.06

Janari Jõesaar tuli Bosnia ja Hertsegoviina meistriks

01.06

Märt Ibrus: Eesti korvpallisajand on kulgenud Tallinn-Tartu vastasseisus

31.05

Talts: töö käib selle nimel, et me suudaks häid mängijaid siin hoida

31.05

Kullamäe resultatiivne esitus ei päästnud Lietkabelist lõplikust kaotusest

31.05

Tartu Ülikool toetus hooaja vältel pikale pingile: kvaliteet ei langenud

31.05

Spurs lükkas Thunderi auti ja jõudis NBA finaali

30.05

Tassi võimas blokk tõi Legiale poolfinaalis teise võidu

29.05

Dorbek: Tartu oli meistritiitli välja teeninud

29.05

Kuusmaa: kodusaali atmosfäär andis meestele 20 punkti juurde

29.05

Tallinna ja Tartu korvpallifännid elasid kogu hingest omadele kaasa

29.05

Tartu Ülikool tuli Eesti korvpallimeistriks

29.05

Kullamäe klubi ei suutnud pärast poolajapausi Žalgirise kannul püsida

29.05

Jõesaare klubi võitis finaalseeria avamängu

videod

sport.err.ee uudised

01.06

Tammearu jätkab Jaapanis: tase ei ole Poolast või Itaaliast üldse kaugel

01.06

Rannula tüüris Legia teist aastat järjest finaali

01.06

Hein: Werder väga tahtis mind ja rohkem polnud vaja

01.06

ETV spordisaade, 1. juuni

01.06

Galerii: President Karis tänas roosiaias olümpiasportlasi

01.06

Itaalia ja Prantsusmaa jalgpallinoored pääsesid poolfinaali

01.06

Mai Narva teenis EM-il neljanda võidu

01.06

EstAmil võidutsesid Raumolin ja Sikk

01.06

Suri sõudekorüfee Jaan Tults

01.06

Kiskonen lõpetas Jaapanis 20 parema seas, võit Taaramäe klubikaaslasele

01.06

Serena Williams tulebki tagasi tippsporti

01.06

Prantsusmaa lahtistel annavad tooni idaeurooplased

01.06

Teenekas Mehhiko väravavaht sõidab oma kuuendale MM-ile

01.06

Spordiselts Kalev valis presidendiks Meriste, asepresidentideks Klavani ja Klandorfi

01.06

Böckler vahetas Poolas klubi

loetumad

01.06

Soome tuli kuldse väravaga viiendat korda maailmameistriks

31.05

Tilga tegi viimaste aastate parima võistluse, Ehammerilt ligi 8800 punkti

31.05

Norra hokimehed võitsid dramaatilisel moel esimese MM-medali

31.05

Tilga: imelik mõelda, et niimoodi 8400 punkti kokku tuli

01.06

Artti Aigro jätkab karjääri USA koondise juures

31.05

Tänak: never say never, aga rallit praegu plaanis ei ole

01.06

Janari Jõesaar tuli Bosnia ja Hertsegoviina meistriks

31.05

Talts: töö käib selle nimel, et me suudaks häid mängijaid siin hoida

01.06

Brasiilia ja Saksamaa said kontrollmängudes suured võidud

01.06

Zverev pääses taas kaheksa hulka, edasi ka Djokovici alistaja Fonseca

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo