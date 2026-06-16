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Rannula klubi kaotas finaalseeria neljanda mängu

Korvpall
Heiko Rannula ja Varssavi Legia
Heiko Rannula ja Varssavi Legia Autor/allikas: Legia Kosz
Korvpall

Eesti treener Heiko Rannula juhendatav Varssavi Legia kaotas Poola meistrivõistluste finaalseeria neljanda kohtumise võõrsil Zielona Gorale 73:85 (17:23, 14:17, 16:21, 26:24).

Zielona Gora juhtis terve kohtumise. Avapoolaeg võideti üheksa punktiga ja pärast vaheaega kasvatati eduseis kahekohaliseks. Viimasel veerandajal ei suutnud pealinnaklubi enam mängu pööret tuua.

Legia parim oli 17 punktiga prantslane Carlo Ponsar, võitjatele tõi 21 punkti Andrzej Mazurczak. Matthias Tass jäi teist kohtumist järjest Legia koosseisust välja.

Nelja võiduni peetav seeria jätkub nüüd kaks-kaks viigiseisult. Legia kaotas avamängu, võitis kaks järgmist ja kaotas nüüdse neljanda kohtumise.

Viies mäng peetakse kolmapäeval, 17. juunil Varssavis.

Toimetaja: Siim Boikov

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