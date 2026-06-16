Rannula klubi kaotas finaalseeria neljanda mängu

Nelja võiduni peetav seeria jätkub nüüd kaks-kaks viigiseisult. Legia kaotas avamängu, võitis kaks järgmist ja kaotas nüüdse neljanda kohtumise.

Legia parim oli 17 punktiga prantslane Carlo Ponsar, võitjatele tõi 21 punkti Andrzej Mazurczak. Matthias Tass jäi teist kohtumist järjest Legia koosseisust välja.

Zielona Gora juhtis terve kohtumise. Avapoolaeg võideti üheksa punktiga ja pärast vaheaega kasvatati eduseis kahekohaliseks. Viimasel veerandajal ei suutnud pealinnaklubi enam mängu pööret tuua.

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