Viimsi/Tallinna Ülikool jõudis pika pausi järel karikafinaali

Võrkpall
Viimsi/Tallinna Ülikool
Viimsi/Tallinna Ülikool Autor/allikas: Viimsi/Tallinna Ülikool
Võrkpall

Eesti naiste võrkpallikarikavõistluste esimene finalist on Viimsi/Tallinna Ülikool, kes lülitas poolfinaalis konkurentsist Audentese Spordiümnaasiumi. Teise finalisti selgitavad tiitlikaitsja Rae Spordikool/VIASTON ja TalTech/Nordaid.

Esimeses poolfinaalmängus 3:1 (25:21, 20:25, 25:19, 29:27) tulemusega peale jäänud Viimsi/Tallinna Ülikool leppis teisipäevases korduskohtumises napi kaotusega, kui Tallinna Ülikooli spordisaalis peetud vastasseisus võttis Audentese võistkond 3:2 (23:25, 17:25, 25:13, 25:19, 15:10) võidu. Seejuures kindlustas koduvõistkond edasipääsu teise geimiga, misjärel said mõlemas võistkonnas võimaluse ka mitmed vahetusmängijad, kirjutab volley.ee.

Võõrustajate parim oli Kätriin Põld, kes kogus 17 punkti. Ave Kuusk lisas kahe geimiga 11 ja Raili Hunt 9 punkti. Viie serviässaga säranud Keira Liina Lukas panustas Audentese mänguvõitu 21, Kertu Stamm 14, Freia Liisa Palk 11 ja Karmen Tugedam 10 punkti. Koduvõistkonna ridades avasid punktiarve 11 ja külaliste poolel 10 erinevat mängijat.

Audentes oli edukam nii servil kui blokis, kui servil koguti 17 ja blokis 14 punkti. Viimsi/Tallinna Ülikool teenis servil 14 ja blokis 13 punkti. Servivigu kogunes mõlemale võistkonnale 12.

Kui Audentese Spordiümnaasium mängis viimati karikafinaalis 2021. aastal, siis Viimsi/Tallinna Ülikooli eelmine finaalkoht pärineb veel kaugemast minevikust ehk 2017. aastast, kui võistkond kandis Tallinna Ülikooli nime.

Teine finalist saab selgeks kolmapäeval, kui kell 18.45 peavad Tuule Spordihoones poolfinaalseeria kordusmängu avavaatuses 3:0 võidu võtnud Rae Spordikool/VIASTON ja TalTech/Nordaid. Finaal toimub 21. detsembril Unibet Arenal.

Toimetaja: Anders Nõmm

