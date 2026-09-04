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Eesti võrkpallikoondis alistas viiegeimilise mängu järel Läti

Võrkpalli Eesti koondis
Eesti - Läti võrkpallikoondiste kontrollmäng
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Võrkpalli Eesti koondis

Eesti meeste võrkpallikoondis pidas reedel oma teise kohtumise kodusel kontrollturniiril, kui Kalevi spordihallis võõrustati Lätit. Tulemusega 3:2 (24:26, 25:21, 25:14, 23:25, 15:9) jäi peale Eesti.

Eesti alustas reedest kohtumist algkoosseisus Renet Vanker, Andres Jefanov, Timo Lõhmus, Tristan Täht, Alex Saaremaa, Marx Aru ning libero Silver Maar, vahendab volley.ee.

Avageim algas tasavägiselt, 6:6 seisult haarasid lõunanaabrid kahe serviässa järel 9:6 edu. Veel üks äss tegi skooriks 11:7. Jefanovi serviäss tõi omakorda Eesti meeskonna 13:13 viigini ja ka tema järgmine serv põrkas võrgu kohale tagasi ning löödi lätlaste poolele maha. Täht viis oma meeskonna geimi keskel kahepunktilisse eduseisu, kuid Läti tuli taas viigini – 18:18. Geimi lõpp kulges punkt-punktis, geimpalli said seisult 24:23 lätlased, kuid eksisid siis servil. Uuesti geimpall Lätile seisul 25:24 ning see ka realiseeriti, avageim seega vastasele 26:24.

Teise vaatuse algus ebaõnnestus Eestil täielikult ja nii leiti end 2:8 kaotusseisust. Sellest suudeti siiski kosuda ning järgmised neli punkti teenisid eestlased. 10:10 seisult said lätlased kaks vastuseta punkti, ent Aru blokk seadis uuesti jalule viigi – 12:12 – ning Jefanovi blokk tegi seisuks 16:14. Saaremaa pommlöök andis kodumeeskonnale 20:18 edu ja Aru tegi seisuks 22:19 ning Jefanov tõi kodumeeskonnale geimpalli seisul 24:19. Geim Eestile 25:21.

Kolmas geim jätkus peaaegu samas koosseisus, ent Tähe asemel tuli platsile Albert Hurt. Lõhmus viis kodumeeskonna ette 5:3, 10:10 seisul vahetas Kusti Nõlvak välja Vankeri. Aru serviäss andis Eestile 13:11 eduseisu ning ka järgmine punkt tuli Eestile. Alari Saar asendas Maari. Jefanov lõpetas pika pallivahetuse ja Eesti oli ees 16:12. Jefanovi äss käristas vahe juba 19:12-le ning Hurda terav ründelöök tegi seisuks 22:13. Geimi lõpetas Nõlvaku rünnak – 25:14.

Neljandas vaatuses jätkas sama koosseis, mis eelmises. Nõlvak sai taas skoori teha ja Eesti läks ette 5:2, Lõhmus suurendas eduseisu 10:6-le. Lõhmuse järjekordne edukas rünnak andis meile 14:11 edu, ent lätlased jõudsid 18:18 viigini ja seejärel pääsesid lõunanaabrid juba omakorda 20:18 ette ja Rikberg võttis mõtlemisaja. Lõpus oli kindlam Läti, võttes 25:23 geimivõidu.

Viies geim algas Eestil koosseisus samas koosseisus, Aru asemel sekkus Mihkel Varblane. Eesti läks blokipunkti järel 5:2 juhtima ning Jefanovi võimas rünnak tegi seisuks 6:2. Läti tuli aga kaotusseisust välja ning viigistas 8:8. Hurda serviäss viis Eesti meeskonna ette 10:8 ning Jefanov tegi skooriks 12:8. Geimi suutis Eesti võita Varblase serviässasast 15:9 ja seega kogu mängu 3:2.

Eesti meeskonna rünnakuliidriks kerkis Andres Jefanov, tuues 23 punkti (+16, 4 blokki), 6 blokiga säranud Alex Saaremaa panustas 17 punktiga (+14), Timo Lõhmus lisas 16 silma (+11) ning Marx Aru tõi 10 punkti (+2).

Eesti vastuvõtt oli 44%, rünnakuid lahendati 55-protsendiliselt, blokk saadi lätlastele ette 13 korral ning servil löödi 7 ässa ja eksiti 17 pallingul.

Lätile tõi Kristers Landzans 17 punkti (+11). Lätlaste vastuvõtt oli 38%, rünnak 44%, blokist saadi 5 ja servilt 9 punkti (eksiti 17 servil).

Toimetaja: Anders Nõmm

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