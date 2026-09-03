Tiitlikaitsja Türgi lubas veerandfinaalis Saksamaale ühe geimi

Türgi võitis veerandfinaalis Saksamaa vastu esimese geimi 25:18, kaotas seejärel teise geimi 22:25, kuid pani kolmandas geimis oma paremuse taas maksma 25:18.

Neljandas geimis asus Türgi juhtima 12:8, aga Saksamaa võitles välja 16:16 viigi, misjärel kallutas mängu taas Türgi kasuks eelmise EM-i kõige väärtuslikum mängija Melissa Vargas, kes tõi kolm punkti järjest. Türgi võitis neljanda geimi lõpuks 25:21.

Vargas vedas Türgi ründemootorit kogu kohtumise. Tema arvele kogunes 26 punkti, millest lausa 12 tõi viimases geimis. Saksamaa resultatiivseim oli Lina Alsmeier 13 punktiga.

Poola naiskond alistas 3:1 (25:16, 20:25, 25:20, 25:23) tulemusega Hollandi. Tegu oli Poola esimese võiduga EM-il Hollandi üle 43 aasta pikkuse pausi järel.

Poolatarid hiilgasid blokis, kust teenisid 17 punkti. Seejuures sai viis blokki kirja nii Maja Koput kui ka Magdalena Jurczyk. Poola edukaimad punktitoojad olid 14 punktiga Julita Piasecka ja Magdalena Stysiak, Hollandi poolelt vastas Elles Dambrink 18 punktiga.

Türgi läheb poolfinaalis vastamisi Serbiaga, kes teenis kolmapäeval 3:0 (25:14, 25:20, 25:17) võidu Kreeka üle. Poola vastaseks on Itaalia, kellel õnnestus Rootsi alistada 3:1 (21:25, 26:24, 25:21, 25:23).

Poolfinaalid leiavad aset laupäeval, finaal toimub pühapäeval Istanbulis.