Võrkpallikoondise debütant kerkis võidumängus Läti vastu resultatiivseimaks

Autor/allikas: volley.ee
Võrkpalli Euroopa liiga alagrupiturniiriks valmistuv Eesti meeste koondis peab sel nädalal kontrollmänge Läti ja Soomega.

Neljapäeva õhtul mängiti Riia Olympic Centeri saalis Lätiga ja Eesti sai 3:0 (25:22, 25:18, 25:21) võidu. Kokkuleppel mängiti ka kaks lisageimi, millest esimeses jäi 25:22 peale Läti ja teises 25:15 Eesti, kirjutab volley.ee.

Oma debüüdi tegid Eesti eest 18-aastane diagonaalründaja Andres Jefanov ja 25-aastane Sten Perillus, kes tõid vastavalt 13 ja 1 punkti.

Jefanov oligi 13 punktiga (+3) Eesti resultatiivseim. 12 punkti jäi nii Renee Teppani (+8) kui Märt Tammearu (+7) arvele, 10 punkti (+7) panustas Marx Aru, 9 silma tõi Tristan Täht (+5) ja 8 Robert Täht (+4). Mänguaega said kõik 16 meest.

Eesti vastuvõtt oli 66% ja rünnakuid lahendati 48-protsendiliselt, blokk saadi Läti rünnakutele ette 13 korral, servil löödi 5 ässa ja eksiti 20 pallingul.

Läti parim oli 16 punktiga (+10) Renars Pauls Jansons, 11 punkti (+8) lisas Eduards Dudens. Lätlaste vastuvõtt oli 49% ja rünnak 42%, blokist saadi 6 ja servilt 3 punkti (21 viga).

Esimese Euroopa liiga turniiri peab meeskond Slovakkias, kus mängitakse 5. ja 6. juunil Slovakkia ja Albaaniaga. Koduses Kalevi spordihallis näeb meeskonda mängimas 12.-14. juunil. Kodumängudeks on saadaval nii üksikute mängude piletid kui turniiripassid. Pileteid saab soetada Piletikeskusest. 

Eesti koosseis mängudes Läti ja Soomega:

Sidemängijad:
Kusti Nõlvak (190 cm, 34 a, Selver x TalTech)
Renet Vanker (192 cm, 27 a, CS Arcada Galați, Rumeenia)
Robert Viiber (204 cm, 29 a, Centurions Narbonne, Prantsusmaa)

Diagonaalründajad:
Andres Jefanov (207 cm, 17 a, Selver x TalTech)
Renee Teppan (197 cm, 32 a, SCM Zalău, Rumeenia)

Nurgaründajad:
Valentin Kordas (191 cm, 27 a, Bigbank Tartu)
Märt Tammearu (198 cm, 25 a, Voreas Hokkaido, Jaapan)
Robert Täht (191 cm, 32 a, Al Jazira Sport Club, Araabia Ühendemiraadid)
Tristan Täht (193 cm, 20 a, Pärnu VK)

Temporündajad:
Andri Aganits (207 cm, 32 a, Selver x TalTech)
Marx Aru (203 cm, 23 a, Bigbank Tartu)
Sten Perillus (202 cm, 25 a, Pärnu VK)
Alex Saaremaa (210 cm, 25 a, Chaumont Volley-Ball 52, Prantsusmaa)

Liberod:
Cris Karlis Lepp (189 cm, 27 a, Barrus Võru VK)
Silver Maar (184 cm, 27 a, Selver x TalTech)
Alari Saar (177 cm, 30 a, Pärnu VK)

Toimetaja: Anders Nõmm

