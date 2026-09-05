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Võrkpalli naiste Euroopa meistri selgitavad viimased kaks võitjat

Võrkpall
Türgi ja Itaalia naised kohtusid 2023. aasta EM-il, toona võidutses Türgi
Türgi ja Itaalia naised kohtusid 2023. aasta EM-il, toona võidutses Türgi Autor/allikas: SCANPIX/AP
Võrkpall

Pühapäeval selgub naiste võrkpalli Euroopa meister, kui Istanbulis toimuvas finaalkohtumises lähevad omavahel vastamisi valitsev meister Türgi ja viis aastat tagasi võidutsenud Itaalia.

Türgi naised kasutasid poolfinaalis kodupubliku toetuse kenasti ära ning alistasid Serbia 3:0 (25:20, 25:19, 25:20). Itaalia naised kohtusid poolfinaalis Poolaga ning loovutasid küll ühe geimi, aga realiseerisid kindla 3:1 (25:19, 25:19, 21:25, 25:16) võiduga koha finaalis.

Türgi ja Itaalia kohtusid ka kolme aasta tagusel EM-il, kui türklannad pingelises kohtumise 3:2 võidu saavutasid. Kaks aastat enne seda sai Türgi poolfinaalis kaotuse, Euroopa meistriks tuligi just Itaalia.

Euroopa meistrivõistluste finaal peetakse pühapäeval kell 19, pronksimäng Poola ja Serbia vahel algab kell 16.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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