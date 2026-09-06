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Türgi võrkpallinaised kaitsesid Euroopa meistritiitlit

Võrkpall
Türgi naiste võrkpallikoondis
Türgi naiste võrkpallikoondis Autor/allikas: CEV
Võrkpall

Võrkpalli naiste Euroopa meistriks krooniti Türgi koondis, kes alistas koduses Istanbulis peetud finaalis Pariisi olümpiavõitja ja valitseva maailmameistri Itaalia 3:2 (16:25, 25:22, 12:25, 25:21, 15:10).

Itaalia võitis esimese ja kolmanda geimi üsna kindlalt ega olnud kaugel edust ka teises geimis, kus juhiti 19:17 ja 20:19, aga otsustavatel hetkedel oli Türgi siiski parem ja võitis 25:22.

Alates neljandast geimist domineeris kohtumist juba kodunaiskond. Kummaski geimis ei juhtinud Itaalia kordagi, vaid viiendas geimis oli tablool korraks viik 4:4. Sellele vastas Türgi 4:0 spurdi ega lasknud vastast enam kordagi lähemale kui kolm silma.

Türgi kasuks tõi lausa 28 punkti (+19) Melissa Teresa Vargas, tosina punkti peale jäi Zahra Günes, kusjuures neist pooled tulid blokist. Itaalia kasuks lõi samuti 28 punkti (+19) Paola Ogechi Egonu.

Türgil õnnestus seega kaitsta Euroopa meistri tiitlit, sest kolm aastat tagasi alistati finaalis Serbia 3:2. Ka siis tulid türklannad välja üks-kaks kaotusseisust.

Ühtlasi sai Türgi revanši mulluse MM-finaali 2:3 kaotuse eest. Pariisi olümpiamängudel tuli Itaaliale lausa kahel korral alla vanduda ja kahe aasta eest ei võidetud ühtki geimi.

Tänavuse EM-finaalturniiri kolmanda koha kohtumises oli Serbia parem Poolast 3:1 (25:21, 25:19, 15:25, 25:18).

Toimetaja: Siim Boikov

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