Naiste võrkpallikoondis kaotas Lätile ka teises mängus

Eesti naiste võrkpallikoondis läks kontrollmängus teist korda vastamisi Läti naiskonnaga ja pidi sarnaselt laupäevale vastu võtma kaotuse.

Kui laupäeval tuli tunnistada vastase 3:1 paremust, siis pühapäeval võitis Läti koondis kolm esimest geimi vastavalt 25:22, 25:16, 25:22 ja Eesti jäi 26:24 peale mängitud lisageimis, vahendab Volley.ee.

Carmel Vares oli 20 punktiga (+12) Eesti edukaim, viis blokki pannud Johanna Sova lisas 10 silma (+7), Nora Lember tõi seitse (-3) punkti ja Mirjam Karoliine Kask kuus punkti (+4).

Eestlannade vastuvõtt oli 35%, rünnak 30%, blokiga teeniti 13 punkti ja servil löödi kaheksa ässa ning eksiti 12 servil.

Läti parim oli 17 punktiga (+11) Lazda Irbe, Marta Levinska lisas 14 silma (+10). Läti sai blokist samuti 13 punkti, servijoone tagant teeniti seitse punkti (16 viga). Lõunanaabrite vastuvõtt oli 29% ja rünnak 41%.

Järgmisena ootab naiskonda ees juba Euroopa liiga alagrupiturniir, mis algab 6. juunil mängudega Aserbaidžaanis.