Kaks Eesti rannavollepaari mängivad U-20 EM-il üheksanda koha nimel

Rannavõrkpallurid Armin Kender ja Patrik Parijõgi ning Marta-Mia Ploomipuu ja Hannemai Hanimägi jäid laupäeval Itaalias Battipaglias U-20 vanuseklassi Euroopa meistrivõistlustel veerandfinaali ukse taha ning mängivad pühapäeval kohtadele 9.–13.

15. asetusega Kender ja Parijõgi, kes jõudsid alagrupi võiduga otse 16 parema paari sekka, kohtusid laupäeval Bulgaaria konkurentide Georgi Antovi ja Zahari Zguroviga (20. asetus), kirjutab volley.ee.

Paraku jäi veerandfinaal Eesti paarile 0:2 (18:21, 18:21) kaotuse järel püüdmatuks. Pühapäeval Eesti aja järgi kell 12.50 mängivad Kender ja Parijõgi prantslaste Ylan Louis' ja Jules M'Couelaga (11. asetus) ning võidu korral naasevad noormehed EM-ilt üheksanda, kaotuse korral 13. kohaga.

Ploomipuu ja Hanimägi (23. asetus) pääsesid enda alagrupist kolmandana edasi ning jätkasid laupäeval võistlust 24 parema seas. 16 sekka jõuti 2:0 (21:16, 21:16) võiduga sakslannade Sandra Otte ja Annalena Richteri (9. asetus) üle.

Sarnaselt Eesti noormeestele jäid aga ka Ploomipuu ja Hanimägi veerandfinaalist eemale, kui 16 seas jäädi 0:2 (17:21, 20:22) alla Hollandi paarile Esmee Radstakele ja Jill de Grootile (11. asetus). Pühapäeval kell 13.40 on eestlannadel EM-il samuti mängus kas üheksas või 13. koht ning lõppkohta asutakse selgitama esimese asetusega Itaalia neidude Sofia Bruzzone ja Ilaria Nozzaga.