Naiste võrkpallikoondis sai uue peatreeneri debüütmängus jagu Leedust

Eesti naiste võrkpallikoondis. Autor/allikas: Priit Mürk / ERR
Laupäeval pidas hooaja esimese kontrollmängu Eesti naiste võrkpallikoondis.

Euroopa liiga alagrupiturniiriks valmistuv rahvusnaiskond peab kaks esimest kontrollmängu Leedu vastu, laupäeval saadi 3:1 (25:20, 25:21, 16:25, 25:22) võit ning kokkuleppel peetud lisageimis jäi 15:11 samuti peale Eesti koondis. Tegu oli sellest aastast koondist juhendava soomlase Pekka Seppäneni esimese mänguga, vahendab Volley.ee.

Eesti naiskonna edukaim oli kapten Kertu Laak, kelle arvele jäi nelja geimiga 19 punkti (+13). Kogu mängu platsil viibinud Nora Lember lisas 16 punkti (+4), Silvia Pertens tõi nelja geimiga 14 silma (+3). Mänguaega said kõik 15 nimekirjas olnud mängijat.

Eestlannade vastuvõtt oli 35 protsenti, rünnakuid lahendati 38-protsendiliselt, blokk saadi Leedu rünnakutele ette seitsmel korral ning servil löödi kaheksa ässa ja eksiti 12 pallingul.

Leedu kasuks tõid nii Ruta Staniulyte kui Martyna Paukstyte kumbki 13 punkti (+10 ja +9). Leedu vastuvõtt oli 34 protsenti ja rünnak 32 protsenti, blokist teeniti 11 ja servilt üheksa punkti (13 viga).

Pühapäeval kell 12.00 mängitakse sama vastasega uuesti. Mäng on pealtvaatajatele avatud ja tasuta.

Toimetaja: Henrik Laever

