Kender ja Parijõgi võitsid U-20 EM-il alagrupi

Eesti noored rannavõrkpallurid Armin Kender ja Patrik Parijõgi ning Marta-Mia Ploomipuu ja Hannemai Hanimägi jätkavad Itaalias Battipaglias U-20 vanuseklassi Euroopa meistrivõistlusi sõelmängudel.

Kender ja Parijõgi (15. asetus) jäid B-alagrupis alistamatuks, kui võtsid lisaks neljapäevasele 2:0 võidule reedel veel kaks veenvat võitu. 2:0 (21:10, 21:15) jäädi peale itaallaste Riccardo Santomassimo ja Simone Bertoncello (31. asetus) vastu mängides ning alagrupi võit vormistati EM-i kolmanda 2:0 (21:14, 21:12) võiduga taanlaste Asger Egelund Due ja Storm Lui Geneti (2. asetus) üle, vahendab Volley.ee.

Alagrupi võiduga tagasid Eesti noormehed EM-il koha 16 parema seas, kus asuvad veerandfinaali kohta püüdma laupäeval Eesti aja järgi kell 15.20.

Ploomipuu ja Hanimägi (23. asetus) lõpetasid neidude turniiri G-alagrupis kolmandal kohal ning jätkavad võistlust 24 parema paari seas. Neljapäeval kahe kaotusega leppinud Eesti neiud avasid reedel võiduarve, olles 2:0 (21:5, 21:13) paremad Taani eakaaslastest Mila Razdorov Lyøst ja Clara Bang Skovsgaardist (26. asetus).

24 parema seas läksid Ploomipuu ja Hanimägi laupäeva hommikul vastamisi Saksamaa paari Sandra Otte ja Annalena Richteriga (9. asetus), kellest said jagu 2:0 (21:16, 21:16). 16 parema seas ootavad eestlannasid F-alagrupi võitnud Esmee Radstake ja Jill de Groot (11. asetus) Hollandist.