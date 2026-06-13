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Naiste võrkpallikoondis jäi Euroopa liigas geimivõiduta

Võrkpalli Eesti koondis
Eesti naiste võrkpallikoondis mängus Ungari vastu
Eesti naiste võrkpallikoondis mängus Ungari vastu Autor/allikas: cev.eu
Võrkpalli Eesti koondis

Eesti naiste võrkpallikoondis lõpetas Euroopa liiga teise alagrupiturniiri Ungaris Keckemetis 0:3 (19:25, 14:25, 14:25) kaotusega Horvaatiale.

Eesti ei suutnud turniiril võiduarvet avada, kui reedel jäädi 0:3 alla ka Ungari koondisele. Järgmisena näeb naiskonda mängimas juba Kalevi spordihallis, kui 19. juunil kohtutakse Lätiga ja 21. juunil Kreekaga, kirjutab volley.ee.

Eesti koondise resultatiivseim oli Horvaatia vastu 8 punktiga (+3) Carmel Vares, Silvia Pertens lisas 7 silma (-1), Kätriin Põld tõi 6 punkti (+4) ning Kertu Laak 4 silma (-1).

Eesti vastuvõtt oli 39 protsenti, rünnakuid lahendati 31-protsendiliselt, blokipunkte teeniti 5, servil löödi 2 ässa ja eksiti 6 pallingul.

Horvaatiale tõid Ana Burilovic ja Tonka Bosnjak kumbki 14 punkti (+7 ja +10). Horvaatia vastuvõtt oli 55 ja rünnak 45 protsenti, blokist teeniti 11 ja servilt 9 punkti, ise eksiti 8 servil.

Euroopa liiga mängud:

6. juuni Rootsi – Eesti (Bakuu, Azerbaidžaan) 3:0 (25:18, 27:25, 25:21)
7. juuni Azerbaidžaan – Eesti (Bakuu, Azerbaidžaan) 3:0 (25:15, 25:14, 25:20)

12. juuni Ungari – Eesti (Keckemet, Ungari) 3:0 (25:19, 26:24, 25:18)
13. juuni Horvaatia – Eesti (Keckemet, Ungari) 3:0 (25:19, 25:14, 25:14)

19. juuni kell 18.00 Eesti – Läti (Tallinn, Kalevi SH)
21. juuni kell 16.00 Eesti – Kreeka (Tallinn, Kalevi SH)

Toimetaja: Anders Nõmm

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