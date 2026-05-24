Eesti naiste võrkpallikoondis alustas kontrollmänge kaotusega

Eesti naiskonna resultatiivseim oli 15 punktiga (+10) Kertu Laak, 12 punkti (+3) lisas Silvia Pertens ja võrdselt kaheksa punktiga panustasid sidemängija Karolina Kibbermann (viis serviässa; +8) ja Kätriin Põld (+4), vahendab Volley.ee.

Eesti vastuvõtt oli 32% ja rünnakuid lahendati 41-protsendiliselt, blokk saadi lätlannade rünnakutele ette viiel korral ning servil löödi kaheksa ässa ja eksiti 14 pallingul.

Läti parimaks kerkis 19 punkti (+15) Marta Levinska, Lazda Irbe lisas 17 silma (+14). Lätlannade vastuvõtt oli 23% ja rünnak 52%, blokiga teeniti 11 ja servilt 16 punkti (17 viga).

Pühapäeval kell 12.00 kohtutakse Riias uuesti.