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Errit ja Kuusik piirdusid MK-etapil ühe mänguga

Rannavõrkpall
Rannavõrkpall
Rannavõrkpall Autor/allikas: FIVB
Rannavõrkpall

Neljapäeval algas Ungaris Budapestis Futures taseme rannavõrkpalli MK-etapp, kus Merike Errit ja Lenna Kuusik piirdusid kvalifikatsiooni avaringiga. Itaalias Battipaglias võtsid U-20 vanuseklassi rannavõrkpalli Euroopa meistrivõistluste avapäevast maksimumi Armin Kender ja Patrik Parijõgi, Marta-Mia Ploomipuu ja Hannemai Hanimägi leppisid kahe kaotusega.

Errit ja Kuusik (15. asetus) läksid Budapesti MK-etapi kvalifikatsiooni esimeses ringis kokku rootslannade Selma Robinsoni ja Sanna Madestamiga (2. asetus), kellele kaotati 0:2 (8:21, 5:21) ning sellega leidis ka Eesti paari turniir lõpu. Küll aga jäi põhiturniir püüdmatuks ka Rootsi paarile, sest otsustavas ringis jäädi 1:2 (19:21, 21:7, 11:15) alla poolataridele Aleksandra Gromadowskale ja Agnieszka Adamekile, vahendab volley.ee.

Kender ja Parijõgi (15. asetus) võistlevad Itaalias toimuval omaealiste EM-il B-alagrupis ning pidasid neljapäeval vaid ühe mängu, mis lõppes võiduga – 2:0 (21:16, 21:18) oldi paremad Türgi paarist Polat Kemal Eserist ja Freddie Jude Foksist (18. asetus). Reedel mängivad Eesti noormehed itaallaste Riccardo Santomassimo ja Simone Bertoncelloga (31. asetus), põhiturniiri viimase kohtumise peavad Kender ja Parijõgi Taani konkurentide Asger Egelund Due ja Storm Lui Geneti (2. asetus) vastu.

Ploomipuu ja Hanimägi (23. asetus) mängisid neljapäeval Kenderist ja Parijõgist ühe matši enam, ent võiduarvet EM-il ei avanud. G-alagrupis kaotati esmalt 0:2 (15:21, 20:22) Belgia paarile Simone Vervloet'le ja Lente Thantile (10. asetus), seejärel samuti 0:2 (13:21, 14:21) Prantsusmaa eakaaslastele Josephine Candelale ja Ally Ozanne Pianile (7. asetus). Reedel kohtuvad Ploomipuu ja Hanimägi alagrupi viimases mängus Taani esinduse Mila Razdorov Lyö ja Clara Bang Skovsgaardiga (26. asetus).

Toimetaja: Anders Nõmm

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