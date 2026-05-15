Eesti rekordit nihutanud Tribuntsov: ei teadnud, mida üldse oodata!

Selle aasta varasemal kolmel võistlusel vaid 50 meetri sprindile keskendunud Ralf Tribuntsov ujus reedel Eesti meistrivõistlustel 100 meetrit vabalt ning parandas Eesti rekordit kahe sajandiku võrra.

Tribuntsov läbis hommikuses sessioonis 100 meetrit vabalt ajaga ajaga 52,60, aga näitas õhtul võimu, kui läbis distantsi ajaga 49,37.

"Alati on super, kui tuleb uus rekord," ütles Tribuntsov ERR-ile. "Tegelikult tulin siia võistlusele mõttega proovida ujuda esimest korda alla 49 [sekundi]. Aga paar päeva tagasi hakkas natuke raske tunne pärast Ameerika reisi ja õlg hakkas kergelt valutama. Ei teadnud, mida üldse oodata."

"Eesmärk oli alla 50 [sekundi] ujuda ja see õnnestus – happy, happy!" lisas ta.

Suure huviga oodati naiste 50 meetri rinnuliujumise finaali, sest kodustele meistrivõistlustele tulles ei olnud Eneli Jefimova Eesti hooaja edetabeli esinumber. See iluviga sai kiiresti parandatud: hommikul ujus Jefimova kolme sajandiku võrra kiiremini Egle Salu tänavusest isiklikust rekordist. Õhtuses finaalis oli võiduaeg 30,56. Salu kaotas Euroopa meistrile täpselt poole sekundiga.

"Tegelikult mul on väga harjumatu olla mitte nii kiire, kui ma tavaliselt selles hooaja faasis olen. Eelmise aasta aprillis ujusin Eesti rekordeid ja isiklikke, aga seekord ei olnud lähedalgi," rääkis Jefimova. "Aga see on asi, millega pean harjuma, sest meil on EM alles augustis ja sinna on veel kolm kuud. Kui ma praegu oleks heas vormis, siis ma ei tea, kas suudaksin seda kolm kuud hoida."

1500 meetri distantsil uuendas Eesti rekordit Mark Iltšišin - uus tippmark on 15.45,35. 14-aastane Emily-Pärli Jäärats võitis Eesti meistrivõistluste avapäeval kaks finaali, 100 meetri vabaujumises ja 200 meetri kompleksujumises, milles ta parandas ka Eesti juunioride rekordit.

Ujumise Eesti meistrivõistlused jätkuvad laupäeval.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

