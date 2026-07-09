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Jefimova ja Tribuntsov panevad enne EM-i vormi proovile

Ujumine
Eneli Jefimova.
Eneli Jefimova. Autor/allikas: packswimdive/X
Ujumine

Ujumise Euroopa meistrid Eneli Jefimova ja Ralf Tribuntsov teevad kuu aega enne Pariisis peetavaid Euroopa meistrivõistlusi olulised kontrollstardid.

Jefimova osaleb sel nädalalõpul Põhja-Carolina meistrivõistlustel USA-s Cary linnas ning Tribuntsov võistleb samal ajal Taani meistrivõistlustel Herningis.

Jefimova võtab Carys ette vaid ühe distantsi – 100 meetri rinnuliujumise, mis toimub neljapäeval, 9. juulil. Tema hooaja tippmark on mais ujutud 1.06,37 ning eelmisel aastal püstitatud Eesti rekord 1.05,81.

Tribuntsov stardib Herningis kolmel sprindidistantsil – 50 meetri vabaujumises, 50 meetri liblikujumises ja 50 meetri seliliujumises. Neljapäeval alanud võistluste 50 meetri vabalt eelujumises näitas Tribuntsov kiiret tulemust 22,26, mis on mullu ujutud Eesti rekordist vaid 19 sajandiku kaugusel. Õhtusesse finaali pääses ta kiireima ajaga.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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