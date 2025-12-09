X!

Zirk: olin pronksile väga lähedal ja ka kuld polnud kaugel

Poolas toimunud lühirajaujumise Euroopa meistrivõistlustelt neljanda kohaga koju jõudnud Kregor Zirk vaatab võistlustele tagasi positiivse pilguga. Pärast Pariisi olümpiamänge aasta pikkuse pausi võtnud ning alles oktoobris võistlustulle naasnud Kregor Zirgil võttis vanade asjade meeldetuletamine veidi aega.

"Eks see tagasitulek ole natuke selline huvitav olnud," tõdes Zirk lennujaamas pärast Eestisse naasmist. "Esmakordne pärast nii pikka pausi ja kõik see võistluste meeleollu minek, rutiinide meeldetuletamine ja nii edasi. Eks see natuke võttis aega, aga õnneks põhiala oli viimasel päeval ja tolleks hetkeks oli kõik meelde tulnud ja kõik oli hästi. Puhkus mõjus mulle hästi ja just pika perspektiivi osas oli hästi positiivne minu jaoks."

Oma põhialal ehk 200 meetri lliblikujumises jäi Zirk esimesena medalita. Võitjale kaotas ta 0,38 sekundiga, pronks jäi vaid 0,25 sekundi kaugusele. Tiitlivõistluste medalile pole ta kunagi nii lähedal olnud.

"Need asjad, mida mina sain teha, tegin ilusti ära. Eks kohtadega on alati nii, et ujumises me ei saa kontrollida, mida teised konkurendid teevad," lisas Zirk. "Ma olin väga lähedal pronksile, tegelikult ka kuldmedal ei olnud üldse kaugel. See annab ka mulle kinnitust, et see on seal. See on hästi lähedal. Ma pean rahul olema sellega, mis oli."

"Sellist numbritega süvaanalüüsi me pole veel kätte saanud. Ujumise ajal juba teadsin, kus mõned väiksed pisivead olid, üldpildis oli tegelikult väga okei ujumine. Mõned tähelepanekud olid sealt tulevikuks väga julgustavad ja positiivsed."

