Paltser: kõik rallisõbrad ootavad, et Ott ja Martin tuleksid tagasi

"Oti otsus tegi mind kindlasti kurvaks. Ma arvan, et kõiki teisi Eesti rallifänne ka," rääkis "Terevisioonis" ralliajakirjanik Rauno Paltser.

Tänaku karjääri tipphetkeks kujunes 2019. aasta MM-hooaeg, kui ta lõpetas Toyota roolis prantslaste Sebastien Loebi ja Sebastien Ogier'i 15 aastat kestnud valitsemisaja, kuid Paltseri arvates on samavõrd särav saavutus 16 aastaga kogutud 176 MM-starti.

"Oti karjääri peab järjest läbi käima. Tema esimene MM-start oli 2009. aastal ja eelmisel nädalavahetusel startis ta 176. korda, mis on ikkagi väga-väga korralik number. Ta sai MM-sarjas jala ukse vahele 2012. aastal, siis kui WRC oli sarnases madalseisus nagu praegu ja sai toona viie aasta pikkuse lepingu, millest sai kahjuks nooruse uljuse tõttu sõidetud ainult aasta. Aga nagu me teame, Ott on selline mees, kes ei anna kunagi alla ja võitleb lõpuni," selgitas Paltser.

Tänak liitus MM-tiitli võitmise järel 2020. aastal Hyundiga, põrkas 2023. aastal korraks tagasi kasvatajavõistkonda M-Sporti ja veetis seejärel kaks viimast aastat taas Hyundais, kuid teine MM-tiitel jäi kättesaamatuks. Kas Toyotast lahkumine oli õige otsus?

"Tagantjärele on alati lihtne tark olla. Olen ise ka seda mõtet mõlgutanud. Kui mõtleme, et Ogier, kes tuli just meistriks, on tiitleid võitnud kolme erineva tootjaga, siis arvan, et Tänakul oli sarnane soov. Ta soovis proovida midagi uut. Kahjuks ei tulnud välja," märkis Paltser.

"Kindlasti on Toyota autod viimastel aastatel paremad olnud. Tänak on kindlasti üks peaarhitektidest, miks Toyota on nii töökindel. Loomulikult selle sama autoga enam ei sõideta, aga Tänaku tehniline taip on alati olnud maailmatasemel. Toyota võitis sel aastal 14 rallist 12. Toyotaga oleks Tänakul rohkem tiitleid kui üks," lisas ta.

Mis saab Tänakust ja Martin Järveojast edasi? "Eks kõik rallisõbrad ootavad, et Ott ja Martin ikkagi tuleksid tagasi. Järgmine aasta saab WRC-s olema selline kannatamise aasta, aga 2027. aastal jõustuvad uued reeglid. Eks näis, millised autod saavad olema ja võib-olla tekib Otil huvi naasta. Ta on öelnud, et tervet hooaega kaasa ei sõida, aga sellist osalist hooaega nagu Ogier tegi, miks mitte? Usun, et tal on huvi olemas ja mina loodan, et ta tuleb tagasi," lausus Paltser.

"Martinil on võimalik tipptasemel karjääri jätkata. Ralli on kogemuste ala. Näiteks 18-aastane Jaspar Vaher sai just esimese mitte-jaapanlasena Toyota noorteprogrammi. Kogenud kaardilugeja oleks talle väga oluline, kuid hetkel jätkab ta noore kaardilugejaga. Ott ja Martin saavad omavahel väga hästi läbi. Lihtsalt mõlemad on 38-aastased ja nad on öelnud, et nüüd on aeg pere jaoks," lisas Paltser.