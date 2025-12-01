X!

Paltser: kõik rallisõbrad ootavad, et Ott ja Martin tuleksid tagasi

Autoralli
Foto: Kuvatõmmis/ETV
Autoralli

2019. aasta autoralli maailmameister Ott Tänak teatas novembri alguses, et võtab tippspordist aja maha. Eelmisel nädalavahetusel lõppes Saudi Araabias MM-hooaeg ja koos sellega Tänaku periood täiskohaga sõitjana.

"Oti otsus tegi mind kindlasti kurvaks. Ma arvan, et kõiki teisi Eesti rallifänne ka," rääkis "Terevisioonis" ralliajakirjanik Rauno Paltser.

Tänaku karjääri tipphetkeks kujunes 2019. aasta MM-hooaeg, kui ta lõpetas Toyota roolis prantslaste Sebastien Loebi ja Sebastien Ogier'i 15 aastat kestnud valitsemisaja, kuid Paltseri arvates on samavõrd särav saavutus 16 aastaga kogutud 176 MM-starti.

"Oti karjääri peab järjest läbi käima. Tema esimene MM-start oli 2009. aastal ja eelmisel nädalavahetusel startis ta 176. korda, mis on ikkagi väga-väga korralik number. Ta sai MM-sarjas jala ukse vahele 2012. aastal, siis kui WRC oli sarnases madalseisus nagu praegu ja sai toona viie aasta pikkuse lepingu, millest sai kahjuks nooruse uljuse tõttu sõidetud ainult aasta. Aga nagu me teame, Ott on selline mees, kes ei anna kunagi alla ja võitleb lõpuni," selgitas Paltser.

Tänak liitus MM-tiitli võitmise järel 2020. aastal Hyundiga, põrkas 2023. aastal korraks tagasi kasvatajavõistkonda M-Sporti ja veetis seejärel kaks viimast aastat taas Hyundais, kuid teine MM-tiitel jäi kättesaamatuks. Kas Toyotast lahkumine oli õige otsus?

"Tagantjärele on alati lihtne tark olla. Olen ise ka seda mõtet mõlgutanud. Kui mõtleme, et Ogier, kes tuli just meistriks, on tiitleid võitnud kolme erineva tootjaga, siis arvan, et Tänakul oli sarnane soov. Ta soovis proovida midagi uut. Kahjuks ei tulnud välja," märkis Paltser.

"Kindlasti on Toyota autod viimastel aastatel paremad olnud. Tänak on kindlasti üks peaarhitektidest, miks Toyota on nii töökindel. Loomulikult selle sama autoga enam ei sõideta, aga Tänaku tehniline taip on alati olnud maailmatasemel. Toyota võitis sel aastal 14 rallist 12. Toyotaga oleks Tänakul rohkem tiitleid kui üks," lisas ta.

Mis saab Tänakust ja Martin Järveojast edasi? "Eks kõik rallisõbrad ootavad, et Ott ja Martin ikkagi tuleksid tagasi. Järgmine aasta saab WRC-s olema selline kannatamise aasta, aga 2027. aastal jõustuvad uued reeglid. Eks näis, millised autod saavad olema ja võib-olla tekib Otil huvi naasta. Ta on öelnud, et tervet hooaega kaasa ei sõida, aga sellist osalist hooaega nagu Ogier tegi, miks mitte? Usun, et tal on huvi olemas ja mina loodan, et ta tuleb tagasi," lausus Paltser.

"Martinil on võimalik tipptasemel karjääri jätkata. Ralli on kogemuste ala. Näiteks 18-aastane Jaspar Vaher sai just esimese mitte-jaapanlasena Toyota noorteprogrammi. Kogenud kaardilugeja oleks talle väga oluline, kuid hetkel jätkab ta noore kaardilugejaga. Ott ja Martin saavad omavahel väga hästi läbi. Lihtsalt mõlemad on 38-aastased ja nad on öelnud, et nüüd on aeg pere jaoks," lisas Paltser.

Toimetaja: Henrik Laever

Allikas: "Terevisioon"

Samal teemal

2025 ralli mm-etapid

23.-26. jaanuar Monte Carlo ralli

13.-16. veebruar Rootsi ralli

20.-23. märts Keenia ralli

24.-27. aprill Kanaari saarte ralli

15.-18. mai Portugali ralli

5.-8. juuni Sardiinia ralli

26.-29. juuni Kreeka ralli

17.-20. juuli Eesti ralli

31. juuli – 3. august Soome ralli

28.-31. august Paraguay ralli

11.-14. september Tšiili ralli

16.-19. oktoober Kesk-Euroopa ralli

6.-9. november Jaapani ralli

27.-30. november Saudi Araabia ralli

viimased ralliuudised

11:48

Paltser: kõik rallisõbrad ootavad, et Ott ja Martin tuleksid tagasi

29.11

Tänak: ma ei keera rallile selga, aga vaatame, kuhu suunas see spordiala liigub

29.11

Üheksas MM-tiitel tõstis Ogier' Loebiga samale pulgale

29.11

Ogier krooniti taas maailmameistriks, hooaja viimase ralli võitis Neuville

28.11

Tänak: see ralli on loterii ja meil polnud head piletit

27.11

Tänak: meil on kiirust juurde vaja

27.11

VIDEO | Tänak võttis kõrvalistmele jalgpalli Euroopa meistri

26.11

Tänak sai Saudi Araabia testikatsel viienda koha

26.11

FIA kehtestas rallimeeste puhkeaegade pikkuse

25.11

Neuville sai Saudi Araabias trahvikviitungi

21.11

Tänak hooaja viimase ralli eel: me ei tea, mida sealt oodata

20.11

Lancia naaseb MM-sarja ambitsioonikalt: eesmärk on WRC2 tiitel võita

11.11

Hardo Mere ja Joonas Oja tulid Tuneesia maratonrallil kolmandaks

10.11

Vaher liitub Toyota noorteprogrammiga, Solberg saab WRC-s võimaluse

09.11

Hyundai Tänaku asendamisest: nimekiri on lühike, oleme kõigiga kontaktis

sport.err.ee uudised

12:21

TÄNA OTSE | Eesti korvpallikoondis võõrustab MM-valikmängus Tšehhit

11:48

Paltser: kõik rallisõbrad ootavad, et Ott ja Martin tuleksid tagasi

11:10

Liias ja Roogsoo võitsid juunioride Euroopa karikaetapi

10:29

Lapseootel Nelli Differt jätab hooaja vahele

10:21

Uspenski maadles Soomes hõbedale, Karelson võitis Bundesligas

09:50

Duplantis ja McLaughlin-Levrone valiti aasta parimateks kergejõustiklasteks

09:13

Madridi Real komistas jälle

08:47

Läänekonverentsi tipud Thunder ja Lakers jätkasid võidukalt

08:07

Piljarditalent Maimre kindlustas U-17 MM-il medali

30.11

Shiffrin võitis MK-sarjas neljanda slaalomi järjest

30.11

Kregor Zirk: oli väga tore ujumismaailmast korraks eemale astuda

30.11

ETV spordisaade, 30. november

30.11

Olümpialootused Kaldvee ja Lill: seis ei ole nii halb kui numbrid näitavad

30.11

Eesti pälvis rühmvõimlemise MM-il riikide arvestuses pronksmedali

30.11

Kümne mehega Chelsea võitles Arsenalilt välja viigipunkti

30.11

Tartu Bigbank kerkis Balti liigas liidrikohale

30.11

Kataris võitis Verstappen, maailmameister selgub viimasel etapil

30.11

Mistra tuli tugeva lõpuga raskest seisust välja

30.11

Prantsusmaa võitis segateatesõidu, Eesti 14. Uuendatud

30.11

Kullamäe vägevast võidukorvist: pigem vaatan tulevikku kui minevikku

loetumad

30.11

Ilves oli suusarajal kuues, aga hüppevõistlus jäeti ära Uuendatud

30.11

Zahkna ja Külm said paarissegateatesõidus kümnenda koha Uuendatud

30.11

Prantsusmaa võitis segateatesõidu, Eesti 14. Uuendatud

30.11

Rootsi jalgpallihooaeg lõppes kaosega: see on must päev

11.10

VIDEO | "Pealtnägija" tutvustas Ott Tänaku tiimi köögipoolt

10:29

Lapseootel Nelli Differt jätab hooaja vahele

29.11

Tänak: ma ei keera rallile selga, aga vaatame, kuhu suunas see spordiala liigub

30.11

Kataris võitis Verstappen, maailmameister selgub viimasel etapil

30.11

Rannula: Tšehhi mängib teistsugust kaitset kui Sloveenia

30.11

Kläbo ei mahtunud ühisstardiga sõidus esikümnessegi, Alev 38.

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo