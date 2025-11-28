X!

Tänak: see ralli on loterii ja meil polnud head piletit

Autoralli
Ott Tänak Saudi Araabias
Ott Tänak Saudi Araabias Autor/allikas: Hyundai Motorsport
Autoralli

Lõppeva hooaja järel rallikarjääri pausile panev Ott Tänak (Hyundai) jõudis Saudi Araabia MM-ralli reedesel võistluspäeval kolme järjestikuse kiiruskatse võiduga esikolmikusse, aga dramaatiline päeva lõpp röövis eestlaselt võimaluse ilusa tulemusega hüvasti jätta.

Tänak alustas reedet pjedestaalikohast 6,8 sekundi kaugusel, aga võitis siis 10., 11. ja 12. katse ning tõusis Sami Pajariga (Toyota) jagama kolmandat kohta. Ralli liider Adrien Fourmaux (Hyundai) oli vaid 6,3 sekundi kaugusel.

Päev lõppes aga kahe väga karmi katsega, mis tekitasid probleeme sisuliselt kõigile Rally1 sõitjatele. Tänakul oli eriliselt ebaõnne, sest kahe katsega purunes lausa neli rehvi ning kaotust kogunes üle seitsme minuti.

"Palju rehvipurunemisi, oli nii, nagu oli. Vähemalt üritasime. On olnud korralik loterii ja meil ei olnud head piletit," tõdes Tänak päeva lõpus.

Põnev võitlus käib nii ralli kui MM-hooaja võidu nimel. Martinš Sesksi (Ford) ja Tänaku tiimikaaslast Thierry Neuville'i lahutab otsustava päeva eel 3,4 sekundit; Fourmaux sai päeva lõpus veel minutilise trahvi ning langes esikohalt neljandaks. MM-tiitli nimel heitlevad Toyota sõitjad Sebastien Ogier ja Elfyn Evans.

"Minu jaoks ei ole homme millegi nimel sõita, lihtsalt see ralli kaelast ära saada ja jälgida, mis ülejäänud sõitjad teevad," sõnas Tänak.

Toimetaja: Anders Nõmm

2025 ralli mm-etapid

23.-26. jaanuar Monte Carlo ralli

13.-16. veebruar Rootsi ralli

20.-23. märts Keenia ralli

24.-27. aprill Kanaari saarte ralli

15.-18. mai Portugali ralli

5.-8. juuni Sardiinia ralli

26.-29. juuni Kreeka ralli

17.-20. juuli Eesti ralli

31. juuli – 3. august Soome ralli

28.-31. august Paraguay ralli

11.-14. september Tšiili ralli

16.-19. oktoober Kesk-Euroopa ralli

6.-9. november Jaapani ralli

27.-30. november Saudi Araabia ralli

