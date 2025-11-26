X!

Malõgina alistas esmakordselt maailma esisaja sekka kuuluva mängija

Tennis
Elena Malõgina
Elena Malõgina Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Tennis

Elena Malõgina sai Slovakkias Trnavas toimuva W75 turniiri avaringis senise karjääri prestiižseima võidu, kui alistas 7:6 (5), 7:6 (3) esimesena asetatud Oksana Šelehmeteva (WTA 98.).

Neutraalse lipu all mängiv venelanna on esimene esisaja tennisist, keda Malõgina kunagi võitnud, kirjutab Tennisnet.ee. Eesti esireket on küll alistanud sakslanna Mona Bartheli, kes oli kunagi maailma 23. reket, aga Malõginaga kohtumise hetkel paiknes edetabeli teises sajas.

Malõgina alustas mängu väga hästi ja juhtis 5:2. Järgmises geimis oli tal tõrjel kasutada kaks settpalli, seejärel oma servil kaks settpalli, aga Šelehmeteva viigistas ja siis jäi Malõgina hoopis taha 5:6, 15:40. Sellelt seisult jõudis ta aga murdeni ja kiires lõppmängus võitis 2:4 kaotusseisust 7:5.

Teises setis juhtis Malõgina 2:0 ja 5:3, aga jälle ei kasutanud eduseisu ära. Lõpuks mängiti teine tie-break ja seal läks Malõgina oma teed, kui võitis seisult 2:3 viis viimast punkti.

Teises ringis kohtub Malõgina 20-aastase sakslanna Tessa Johanna Brockmanniga, kes on maailma edetabelis 292. kohal.

Toimetaja: Anders Nõmm

