Malõgina jõudis kindla võiduga Slovakkias põhiturniirile

Valikvõistlustel üheksandana asetatud Malõgina (WTA 456.) sai esimeses ringis üle kahe tunni kestnud mängus 2:6, 6:4, 6:2 jagu Belgiat esindavast Jana Otzipkast (WTA 607.), aga otsustavas ringis oli ta kindlalt 6:0, 6:3 parem seitsmenda paigutusega tšehhitarist Aneta Kucmovast (WTA 432.).

Malõgina oli murdehetkedel kindlam – kui tšehhitar suutis kaheksast murdepallist ära kasutada vaid ühe, siis Malõgina realiseeris üheksast murdevõimalusest kuus. Mängitud punktidest võitis Malõgina 64 ja Kucmova 44.

Malõgina teeb Trnavas kaasa ka paarismängus, seejuures on tema paariline just Otzpika, kelle ta kvalifikatsioonis alistas. Avaringis lähevad nad vastamisi Tšehhi-Slovakkia duo Barbora Palicova ja Radka Zalnickovaga.