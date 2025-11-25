X!

Malõgina jõudis kindla võiduga Slovakkias põhiturniirile

Tennis
Elena Malõgina
Elena Malõgina Autor/allikas: Siim Lõvi/ERR
Tennis

Eesti esireket Elena Malõgina pääses Slovakkias Trnavas peetaval W75 kategooria ITF-i tenniseturniiril läbi kvalifikatsiooni põhitabelisse.

Valikvõistlustel üheksandana asetatud Malõgina (WTA 456.) sai esimeses ringis üle kahe tunni kestnud mängus 2:6, 6:4, 6:2 jagu Belgiat esindavast Jana Otzipkast (WTA 607.), aga otsustavas ringis oli ta kindlalt 6:0, 6:3 parem seitsmenda paigutusega tšehhitarist Aneta Kucmovast (WTA 432.).

Malõgina oli murdehetkedel kindlam – kui tšehhitar suutis kaheksast murdepallist ära kasutada vaid ühe, siis Malõgina realiseeris üheksast murdevõimalusest kuus. Mängitud punktidest võitis Malõgina 64 ja Kucmova 44.

Malõgina teeb Trnavas kaasa ka paarismängus, seejuures on tema paariline just Otzpika, kelle ta kvalifikatsioonis alistas. Avaringis lähevad nad vastamisi Tšehhi-Slovakkia duo Barbora Palicova ja Radka Zalnickovaga.  

Toimetaja: Maarja Värv

