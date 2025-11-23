X!

Verstappen teenis Vegases võidu, mõlemad McLarenid said disklahvi

Max Verstappen
Max Verstappen
Vormel-1 sarja Las Vegase GP võitis Max Verstappen (Red Bull), kes ronis üldarvestuses McLareni meestele lähemale, sest nii Lando Norris kui Oscar Piastri said sõidu järel disklahvi.

Vegase põhisõitu teiselt kohalt alustanud Verstappen asus koheselt juhtima ning esikohalt ta enam ei langenudki, läbides 50 ringi ajaga 1:21.08,429.

"Kõik üritasid esialgu lihtsalt rütmi leida, sest olime hapramal rehvil. Meie taktika toimis hästi, tavaliselt on see rada meie jaoks keerulisem. Meil pole nende rehvidega kõige paremad tulemused olnud, aga täna tundsin rohkem kontrolli ja sain veidi rohkem suruda," sõnas Verstappen. "Tundsin end igal ringil mugavalt ja ei pidanud liialt rehve kulutama."

Ta edestas MM-sarja üldliidrit Lando Norrist (McLaren) lõpuks 20,741 sekundiga, esikolmikusse mahtus veel George Russell (Mercedes; +23,546) ning neljandal kohal lõpetas MM-sarja teine Oscar Piastri (McLaren; +27,650).

Pärast sõitu selgus, et mõlema McLareni mehe autod läksid tehniliste nõuete rikkumise tõttu uurimise alla. Nimelt oli Norrise ja Piastri autode põhjaplaat lubatust paksem ning mõlemale määrati lõpuks disklahv, mis teeb tiitliheitluse hooaja viimase kahe sõidu eel märksa põnevamaks.

Hooaja kuuenda võidu teeninud Verstappen on kogunud 366 punkti ning on nüüd Piastriga teisel kohal viigis. MM-sarja üldliidrina jätkab Norris, kellel on 390 punkti.

Järgmisel nädalavahetusel võisteldakse Kataris ning nädal pärast Abu Dhabis.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

