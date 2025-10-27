Norris võitis Mehhiko GP ja tõusis ühe punktiga MM-sarja üldliidriks

Põhisõitu esikohalt alustanud Norris suutis esimese kurvi kaost vältida ja väljus sealt esikohal, mida enam ei loovutanud. Seitsmendalt kohalt startinud Piastri langes üheksandaks, Max Verstappen (Red Bull) sõitis üle muru ja Lance Stroll tegi pirueti.

Teise koha teenis Charles Leclerc (Ferrari), kes edestas Verstappenit ja karjääri parima tulemuse saavutanud britti Oliver Bearmani (Haas). Tema järel sai Piastri viienda koha.

"Milline sõit! Suutsin oma tegemistele keskenduda, hea start, hea avaring ja selle peale oli hea ehitada. Sain konkurentidest palju parema stardi," kommenteeris võidu järel Norris. "Sõidu algus oli paras kaos, tegin peaaegu avarii. Kõik minu ümber olid pehmete rehvidega ja mul olid all keskmised, see oli väljakutsuv. Pärast pehmete alla panemist olime veidi rohkem võitluses sees," sõnas Verstappen.

MM-sarja üldseis pärast Mehhiko GP-d:

1. Lando Norris 357 punkti

2. Oscar Piastri 356

3. Max Verstappen 321

4. George Russell 258

5. Charles Leclerc 210

6. Lewis Hamilton 146

7. Kimi Antonelli 97

8. Alex Albon 73

9. Nico Hülkenberg 41

10. Isack Hadjar 39