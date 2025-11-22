X!

Norris alustab Las Vegase GP-d esikohalt, Piastri viies

Vormelisport
Lando Norris
Lando Norris Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com
Vormelisport

Vormel-1 sarja vihmase Las Vegase GP-etapi kvalifikatsiooni võitis MM-sarja üldliider Lando Norris (McLaren), tema meeskonnakaaslasest rivaal Oscar Piastri pidi leppima viienda kohaga.

Norris edestas neljakordset maailmameistrit Max Verstappenit (Red Bull) 0,323 sekundiga. Kolmas oli Carlos Sainz (Williams) ning Piastrit edestas veel ka Mercedese piloot George Russell.

Kehv päev oli Ferraridel, kui Charles Leclerc pidi leppima üheksanda kohaga ning seitsmekordne maailmameister Lewis Hamilton jäi üldse viimaseks. "Pole eriti sõnu - mõistagi pole see piisavalt hea. Ma ei saanud rehve soojaks ning mul oli ka palju alajuhitavust. See ajab närvi, sest kolmandal vabatreeningul oli tunnetus autos väga hea. Arvasin, et sellest tuleb hea päev, aga sellest ei oleks saanud kehvemini minna," kommenteeris pettunud Hamilton.

MM-tabelis Piastrit 24 punktiga edestav Norris teenis oma kolmanda järjestikuse kvalifikatsioonivõidu. Hooaja lõpuni on jäänud veel kolm põhisõitu.

Toimetaja: Anders Nõmm

