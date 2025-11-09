Teise järjestikuse etapi võitnud Norris suurendas edu 24 punktile

Põhisõitu esikohalt alustanud Norrise järel kordas Kimi Antonelli (Mercedes) oma karjääri parimat lõppkohta, kolmas oli etappi boksist alustanud neljakordne maailmameister Max Verstappen (Red Bull).

Piastri alustas Interlagose põhisõitu neljandalt kohalt, aga põhjustas kokkupõrke, mis lülitas Ferrari piloodi Charles Leclerc'i auti ning sai kümnesekundilise karistuse. Austraallane pidi leppima viienda kohaga.

"See oli suurepärane võit, aga nähes, kui kiire Max täna oli, olen pettunud, et vahe polnud veelgi suurem. Üritan keskenduda oma asjadele, sest MM-sarjas võivad asjad kiiresti muutuda," ütles Norris. Britt on nüüd võitnud kaks etappi järjest.

MM-sarja kokkuvõttes on Norrisel nüüd 390 ja Piastril 366 punkti, Verstappen on 341 punktiga kolmas. Hooaja lõpuni on jäänud veel kolm etappi, mis sõidetakse USA-s, Kataris ja Araabia Ühendemiraatides.