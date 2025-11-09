X!

Teise järjestikuse etapi võitnud Norris suurendas edu 24 punktile

Vormelisport
Lando Norris
Lando Norris Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Vormelisport

Vormel-1 sarja Brasiilia GP võitis McLareni sõitja Lando Norris, kes suurendas kolm etappi enne hooaja lõppu üldedu tiimikaaslase Oscar Piastri ees 24 punktile.

Põhisõitu esikohalt alustanud Norrise järel kordas Kimi Antonelli (Mercedes) oma karjääri parimat lõppkohta, kolmas oli etappi boksist alustanud neljakordne maailmameister Max Verstappen (Red Bull).

Piastri alustas Interlagose põhisõitu neljandalt kohalt, aga põhjustas kokkupõrke, mis lülitas Ferrari piloodi Charles Leclerc'i auti ning sai kümnesekundilise karistuse. Austraallane pidi leppima viienda kohaga.

"See oli suurepärane võit, aga nähes, kui kiire Max täna oli, olen pettunud, et vahe polnud veelgi suurem. Üritan keskenduda oma asjadele, sest MM-sarjas võivad asjad kiiresti muutuda," ütles Norris. Britt on nüüd võitnud kaks etappi järjest.

MM-sarja kokkuvõttes on Norrisel nüüd 390 ja Piastril 366 punkti, Verstappen on 341 punktiga kolmas. Hooaja lõpuni on jäänud veel kolm etappi, mis sõidetakse USA-s, Kataris ja Araabia Ühendemiraatides.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

vormeliuudised

20:59

Teise järjestikuse etapi võitnud Norris suurendas edu 24 punktile

15:19

Verstappeni niigi kasinad lootused pühapäeval kahanesid veelgi

08.11

Verstappen pärast krahhi kvalifikatsioonis: MM-tiitli võib unustada

08.11

VIDEOD | Sprint pakkus draamat, Norris võitis ja suurendas edu

07.11

Briatore: Aron on tore, aga peab veel kogemusi korjama

07.11

Aron ei saa Alpine'i põhisõitjaks, Gasly kõrval jätkab Colapinto

28.10

Rovanperä kogus vormeli roolis väärtuslikke kilomeetreid

27.10

Norris võitis Mehhiko GP ja tõusis ühe punktiga MM-sarja üldliidriks

26.10

Klaar Aroni võimalustest: tulevik on helge, aga segane

26.10

Norris saab Mehhikos lähte Ferraride eest

25.10

FIA lubas sanktsioneeritud venelase tagasi ametisse

25.10

Aron: oli väga edukas sessioon ja kasulik minu arengule

24.10

Paul Aron sõitis F1 vabatreeningul välja karjääri parima koha

22.10

Aron saab sel nädalavahetusel võimaluse Mehhiko GP vabatreeningul

19.10

Verstappen näitas taas võimu, Piastri üldedu kahaneb

sport.err.ee uudised

22:11

Sappinen: peame uskuma, et meil on võimalik taas eurosarja pääseda

21:41

Ciorana TT viis Rosenbergi takistussõidu sisemeistriks

20:59

Teise järjestikuse etapi võitnud Norris suurendas edu 24 punktile

20:37

Haaland eksis penaltil, aga City lõi Liverpoolile ikka kolm väravat

19:54

Nõmme United võitis esiliiga punktirekordiga

19:39

Tugevalt alustanud Tartu alistas Balti liigas Võru, liidrina jätkab Pärnu

18:46

Saalijalgpallikoondis jäi Gruusiale kindlalt alla

18:21

ATP finaalturniir algas Alcarazi võiduga

17:42

Suurorg vigastas rannet, MM-valikmängud suure küsimärgi all

17:29

Hyundai Tänaku asendamisest: nimekiri on lühike, oleme kõigiga kontaktis

16:56

Põnevusmängu võitnud Rae jätkab Balti liigas kaotuseta

16:18

Tabeliliider Audentes võttis meistriliigas kindla võidu

15:41

Rovanperä tänas Tänakut lahingute eest

15:19

Verstappeni niigi kasinad lootused pühapäeval kahanesid veelgi

14:50

Teenekas spordikirurg Kaidu Meitern tähistab 80. sünnipäeva

loetumad

12:25

Ott Tänak tõmbab rallikarjäärile pidurit

08:12

Ogier võitis Jaapanis ja tegi tiitliheitluse veel pingelisemaks, Tänak neljas Uuendatud

13:11

Hyundai tiimipealik: oleme kurvad, aga mõistame Tänaku otsust

15:41

Rovanperä tänas Tänakut lahingute eest

08.11

Flora sai otsustavas mängus kindla võidu ja tuli Eesti meistriks Uuendatud

06.11

Tänak tegi tuleviku kohta otsuse: tiim otsustab, millal välja kuulutada

02:40

VIDEO | Fourmaux jättis kaardilugeja ukse Jaapani metsadesse

08.11

Verstappen pärast krahhi kvalifikatsioonis: MM-tiitli võib unustada

07.11

Konkurendid kahtlustavad, et Albaania naiskonnas mängib mees

09:24

Tänak: pidime auto koju tooma, aga saime sõitu nautida

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo