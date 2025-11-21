X!

Las Vegase vabatreeningutel näitasid kiirust Leclerc ja Norris

Vormelisport
Lando Norris
Lando Norris Autor/allikas: SCANPIX/AP
Vormelisport

Vormel-1 MM-sarja hooaeg jätkub sel nädalal USA-s Las Vegases. Avapäeval oli esimesel vabatreeningul kiireim Charles Leclerc (Ferrari) ja teisel Lando Norris (McLaren).

Esimesel vabatreeningul järgnesid Leclercile Alexander Albon (Williams), kes kaotas 0,166 sekundiga ning seejärel Red Bulli piloodid Yuki Tsunoda ja Max Verstappen, kaotades vastavalt 0,269 ja 0,307 sekundiga. MM-sarja üldliider Norris oli kuues, olles Leclercist 0,456 sekundit aeglasem.

Teisel vabatreeningul tegi Norris vigade paranduse, edestades 0,029 sekundiga Kimi Antonellit (Mercedes) ja 0,161 sekundiga Leclerci.

Kolmas vabatreening sõidetakse Eesti aja järgi ööl vastu laupäeva ning kvalifikatsioon algab Eesti aja järgi laupäeva hommikul kell 6.

MM-sarja üldarvestuses on Norris 390 punktiga liider, tiimikaaslane Oscar Piastri on 366 punktiga teine ning kolmandal kohal oleval Verstappenil on 341 punkti.

Las Vegases sõidetakse hooaja 22. etapp ning pärast seda jääb veel kaks etappi – järgmisel nädalavahetusel Kataris ja detsembri esimesel nädalavahetusel Abu Dhabis.

Toimetaja: Maarja Värv

Las Vegase vabatreeningutel näitasid kiirust Leclerc ja Norris

Las Vegase vabatreeningutel näitasid kiirust Leclerc ja Norris

