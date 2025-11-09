Verstappeni niigi kasinad lootused pühapäeval kahanesid veelgi

Red Bulli jaoks läks laupäevane kvalifikatsioon täielikult aia taha. Kui Yuki Tsunoda 18. koht ei olnud hooaja üldpilti arvestades ootamatu, siis Verstappen piirdus samuti esimese sessiooniga ehk võitles vaid 16. koha.

Tegemist on esimese korraga pärast 2006. aasta Jaapani GP-d, kui kumbki Red Bulli auto ei jõudnud esimeselt kvalifikatsioonisessioonilt kaugemale. Seejuures oli Verstappen mures juba enne ajasõitu.

"Sel lihtsalt ei ole pidamist," sõnas ta RB21 masina kohta. "Muutsime auto juures mõnda ajsa ja see ei toimunud, seega peame midagi välja mõtlema. Miski ei tundu tegelikult toimuvat. Muudame autot palju ja nii, aga me lihtsalt ei mõista."

Eriti valmistas probleeme Interlagose ringraja keskmine sektor, kus surujõul on tähtis roll. Verstappen vahetas kvalifikatsioonis tagasi vana autopõhja, aga ka see ei toonud tulemust.

Nüüd tehakse põhisõidu eel Motorsport.com allikate kohaselt mitmeid muudatusi jõuallika juures ja autosse sätitakse uusi komponente. See kajastub karistusena stardirivis, mille tagajärjel tuleb Verstappenil 16. koha asemel startida hoopis boksiteelt.

Pärast ebaõnnestunud kvalifikatsiooni oli Verstappen juba öelnud, et lootused MM-tiitlist võib kustatada. Laupäevase sprindi järel kaotab ta üldliider Lando Norrisele 39 punktiga ja britt läheb teele parimalt positsioonilt.

Pärast Brasiilia GP-d jääb sõita veel kolm etappi, neist üks sprindiga.