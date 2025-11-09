X!

Verstappeni niigi kasinad lootused pühapäeval kahanesid veelgi

Vormelisport
Max Verstappen
Max Verstappen Autor/allikas: SCANPIX / ZUMAPRESS.com
Vormelisport

Vormel-1 sarja valitsev maailmameister Max Verstappen alustab pühapäeva õhtul Brasiilia GP-d boksiteelt, kuna tema autos tehakse stardi eel täiendavaid muudatusi.

Red Bulli jaoks läks laupäevane kvalifikatsioon täielikult aia taha. Kui Yuki Tsunoda 18. koht ei olnud hooaja üldpilti arvestades ootamatu, siis Verstappen piirdus samuti esimese sessiooniga ehk võitles vaid 16. koha.

Tegemist on esimese korraga pärast 2006. aasta Jaapani GP-d, kui kumbki Red Bulli auto ei jõudnud esimeselt kvalifikatsioonisessioonilt kaugemale. Seejuures oli Verstappen mures juba enne ajasõitu.

"Sel lihtsalt ei ole pidamist," sõnas ta RB21 masina kohta. "Muutsime auto juures mõnda ajsa ja see ei toimunud, seega peame midagi välja mõtlema. Miski ei tundu tegelikult toimuvat. Muudame autot palju ja nii, aga me lihtsalt ei mõista."

Eriti valmistas probleeme Interlagose ringraja keskmine sektor, kus surujõul on tähtis roll. Verstappen vahetas kvalifikatsioonis tagasi vana autopõhja, aga ka see ei toonud tulemust.

Nüüd tehakse põhisõidu eel Motorsport.com allikate kohaselt mitmeid muudatusi jõuallika juures ja autosse sätitakse uusi komponente. See kajastub karistusena stardirivis, mille tagajärjel tuleb Verstappenil 16. koha asemel startida hoopis boksiteelt.

Pärast ebaõnnestunud kvalifikatsiooni oli Verstappen juba öelnud, et lootused MM-tiitlist võib kustatada. Laupäevase sprindi järel kaotab ta üldliider Lando Norrisele 39 punktiga ja britt läheb teele parimalt positsioonilt.

Pärast Brasiilia GP-d jääb sõita veel kolm etappi, neist üks sprindiga.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

vormeliuudised

15:19

Verstappeni niigi kasinad lootused pühapäeval kahanesid veelgi

08.11

Verstappen pärast krahhi kvalifikatsioonis: MM-tiitli võib unustada

08.11

VIDEOD | Sprint pakkus draamat, Norris võitis ja suurendas edu

07.11

Briatore: Aron on tore, aga peab veel kogemusi korjama

07.11

Aron ei saa Alpine'i põhisõitjaks, Gasly kõrval jätkab Colapinto

28.10

Rovanperä kogus vormeli roolis väärtuslikke kilomeetreid

27.10

Norris võitis Mehhiko GP ja tõusis ühe punktiga MM-sarja üldliidriks

26.10

Klaar Aroni võimalustest: tulevik on helge, aga segane

26.10

Norris saab Mehhikos lähte Ferraride eest

25.10

FIA lubas sanktsioneeritud venelase tagasi ametisse

25.10

Aron: oli väga edukas sessioon ja kasulik minu arengule

24.10

Paul Aron sõitis F1 vabatreeningul välja karjääri parima koha

22.10

Aron saab sel nädalavahetusel võimaluse Mehhiko GP vabatreeningul

19.10

Verstappen näitas taas võimu, Piastri üldedu kahaneb

19.10

McLareni sõitjad põrkasid kokku, kvalifikatsiooni võitis Verstappen

sport.err.ee uudised

16:18

Tabeliliider Audentes võttis meistriliigas kindla võidu

15:41

Rovanperä tänas Tänakut lahingute eest

15:19

Verstappeni niigi kasinad lootused pühapäeval kahanesid veelgi

14:50

Teenekas spordikirurg Kaidu Meitern tähistab 80. sünnipäeva

14:09

Hollandis katkes haruldane skoorijada

13:42

Suri teenekas tõstesporditegelane Taimu Viir

13:11

Hyundai tiimipealik: oleme kurvad, aga mõistame Tänaku otsust

12:25

Ott Tänak tõmbab rallikarjäärile pidurit

11:40

Konontšuki klubi pidi tunnistama linnarivaali paremust

11:07

Mistra sai ühest Läti tiimist jagu, kohe ootab ees järgmine

10:42

Käidi klubi jätkab Šveitsis liidrina, Komissarovi hooaeg lõppes

10:21

Prantsuse pass annab Kanada uisutajale tituleeritud partneriga olümpiašansi

09:55

Edmonton Oilersil oli kodujääl piinlik õhtu

09:24

Tänak: pidime auto koju tooma, aga saime sõitu nautida

09:19

Raieste korralik esitus aitas Murcia taas võiduni

loetumad

12:25

Ott Tänak tõmbab rallikarjäärile pidurit

08:12

Ogier võitis Jaapanis ja tegi tiitliheitluse veel pingelisemaks, Tänak neljas Uuendatud

08.11

Flora sai otsustavas mängus kindla võidu ja tuli Eesti meistriks Uuendatud

13:11

Hyundai tiimipealik: oleme kurvad, aga mõistame Tänaku otsust

07.11

Konkurendid kahtlustavad, et Albaania naiskonnas mängib mees

06.11

Tänak tegi tuleviku kohta otsuse: tiim otsustab, millal välja kuulutada

02:40

VIDEO | Fourmaux jättis kaardilugeja ukse Jaapani metsadesse

08.11

Verstappen pärast krahhi kvalifikatsioonis: MM-tiitli võib unustada

09:24

Tänak: pidime auto koju tooma, aga saime sõitu nautida

08.11

Rõbakina võitis esimese Aasia esindajana WTA aastalõputurniiri

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo