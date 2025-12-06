X!

Norris oli hooaja viimases treeningus Verstappenist nobedam

Vormelisport
Lando Norris
Lando Norris Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com
Vormelisport

Laupäeval peeti Abu Dhabis vormel-1 MM-sarja hooaja viimane vabatreening, milles näitas parimat minekut George Russell (Mercedes), kes edestas napilt Lando Norrist (McLaren). Norrise suurim rivaal Max Verstappen (Red Bull) ei jäänud aga kaugele.

Norris oli reedel Yas Marina ringrajal toimunud treeningsessioonides kõige kiirem, aga mõlemal korral oli tema seljataga just Verstappen, kes jäi esimeses sõidus 0,008 sekundi ja teises 0,363 sekundi kaugusele.

Laupäeval oli kolmandas sessioonis, mis jäi ühtlasi hooaja viimaseks, kõige kiirem aga Mercedese mees George Russell. Britt sai parimaks ajaks 1.23,334, kuid MM-sarja üldliider Norris oli temast vaid 0,004 sekundit aeglasem. Esikolmikusse mahtus veel Verstappen (+0,124), kes kaotas Norrisele 0,120 sekundiga.

Laupäeva õhtupoolikul toimub äärmiselt oluline kvalifikatsioonisõit, sest esimese MM-tiitli poole sõitev Norris edestab üldarvestuses neljal korral maailmameistriks tulnud Verstappenit vaid 12 punktiga. Kolmandal kohal on Norrise tiimikaaslane Oscar Piastri, kes jääb liidrist 16 punkti kaugusele.

Norris võidab igal juhul pühapäevases põhisõidus tiitli, kui pälvib pjedestaalikoha, aga esmane eesmärk peaks olema Verstappeni seljataga hoidmine. McLareni võistkond ütles, et lubab Norrisel ja Piastril vabalt esikoha eest heidelda, aga kui Piastril enam võimalust ei ole, palutakse tal võib-olla tiimikaaslasele koht loovutada.

Abu Dhabi GP põhisõit algab pühapäeval kell 15.00.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

