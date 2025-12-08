Maailmameister Norris: hakkasin viimastes kurvides värisema

Norris võitis hooaja esimese etapi Austraalias ning püsis liidrikohal kuni Saudi Araabia GP-ni, mil tiimikaaslane Oscar Piastri tippu kerkis. Austraallane püsis seal pikalt ning pärast Hollandi GP-d jäi Norris 34 punkti kaugusele, aga suurepärane esitus oktoobrikuisel Mehhiko GP-l viis Norrise taas esikohale.

Britt paistis esimese MM-tiitli poole kulgevat, aga mõlemad McLareni autod said Las Vegase etapil disklahvi, mille abil ronis Max Verstappen (Red Bull) ohtlikult lähedale.

Norris tegi piisavalt ning kindlustas pühapäeval Abu Dhabis kolmanda kohaga karjääri esimese MM-tiitli.

"Tundsin end üpris rahulikult. Olin rahulik kuni kolme viimase kurvini, siis hakkasin küll värisema. Hakkasin kõikide nende imeliste hetkede peale mõtlema. Kõik juhtus nii kiiresti ja siis jõudsin tiimi juurde," meenutas Norris võidukat hetke. "Ja siis ületasin joone. Seda hetke ei unusta ma kunagi."

"Seda on keeruline sõnadesse panna. Tahan lihtsalt oma võistkonnaga tähistada, inseneride ja ema-isaga. Sellise saavutuse taga on nii palju tööd. Kõik need aastad tagasi, kui nägin vormel-1 teleris ja läksin esimest korda kardiga sõitma. Viimased kurvid tulidki just neid asju meelde," jätkas ta. "Läksin mõttes täiesti algusesse. Ma ei oleks siin ilma vanemateta, nad on nii palju ohverdanud. Mu vend ja õed võtavad nii tihti ühendust ja ma ei jõua neile vastata."

"See ei ole minu MM-tiitel, see on meie MM-tiitel."

Etching a new name to our illustrious list of World Champions!



2025 goes to Lando Norris! ✍️ #F1 pic.twitter.com/K2S8gCzer3 — Formula 1 (@F1) December 7, 2025

Norrisest sai 35. mees, kes tulnud vormelispordi kuninglikus sarjas maailmameistriks. Ühtlasi on ta 11. Suurbritanniast pärit maailmameister. Ta võitis hooaja jooksul seitse etappi ja kogus 423 punkti, edestades Verstappenit lõpuks vaid kahe punktiga. Piastri saagiks jäi 410 silma.

Seitsmekordne maailmameister Lewis Hamilton ütles, et on kaasmaalase üle uhke. "Tema võit tegi mind nii rõõmsaks, esimese tiitli võitmine on tõeliselt eriline tunne," sõnas Hamilton. "Tean väga hästi seda tunnet, kui lähed viimasele rallile ja pead tiitli välja teenima. See on ülimalt närviline olek. Suurbritannia toodab suurepäraseid piloote, ma olen tema üle lihtsalt väga uhke."

40-aastane Hamilton liitus sel hooajal Ferrariga, kuid unistuste hooajast jäi asi väga kaugele ning Hamilton ei jõudnud kordagi sel hooajal põhisõitudes pjedestaalile. Hooaja lõpuks kogus ta 156 punkti ning pälvis kokkuvõttes kuuenda koha.

"Ootan lihtsalt talvepausi. Tahan ennast lahti ühendada ja mitte kellegagi rääkida. Minuga ei saa talvel ühendust võtta, ma ei võta telefoni kuhugi kaasa. Ootan seda, tahan juhtme seinast välja tõmmata," sõnas pettunud legend pärast hooaja viimast sõitu. "Tahan sellest kõigest lihtsalt eemale saada."