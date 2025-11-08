Verstappen pärast krahhi kvalifikatsioonis: MM-tiitli võib unustada

Hollandlane ei leidnud Interlagose ringrajal õiget kiirust ja üheksandas kurvis tabas teda ka ülejuhitavus. Kuna 39 punkti kaugusel olev MM-sarja liider Lando Norris (McLaren) oli ajasõidu parim, ei näe Verstappen enam lootust.

"Ma võin selle unustada," kommenteeris ta pärast 16. koha toonud kvalifikatsiooni. "Kohe kindlasti. Arvestades, kus kohalt me stardime, siis see ei mängi välja. Selliste esitustega tuleb see unustada."

Mõni tund varem sprindi võitnud Norris näitas parimat ringiaega kõigil kolmel sessioonil. Otsustaval hetkel sai ta kirja aja 1.09,511 ja edestas samuti esiritta jõudnud Kimi Antonellit (Mercedes) 0,174 sekundiga.

Norrise lähim konkurent Oscar Piastri oli monacolase Charles Leclerci (Ferrari; +0,294) järel neljas (+0,375) ja stardib see teisest reast. Sprindis kaotas ta libedal äärekivil juhitavuse ja põrutas vastu seina. MM-sarja kokkuvõttes lahutab teda tiimikaaslasest üheksa silma.

Kolmandast reast lähevad pühapäeval teele Isack Hadjar (Racing Bulls; +0,420) ja George Russell (Mercedes; +0,431) ning neljandast Liam Lawson (Racing Bulls; +0,451) ja Oliver Bearman (Haas; +0,466).

Pärast Brasiilia GP-d jääb sõita veel kolm etappi, neist üks sprindiga.