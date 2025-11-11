Mistra võitis ühepoolse karikafinaali

Mistra alistas käsipalli naiste karikavõistluste finaalmängus SK Tapa/Tapa Valla Spordikooli võistkonna 44:14 (23:3) ja kaitses tiitlit.

Tapal toimunud mängudes alistas Mistra kõigepealt poolfinaalis HC Tabasalu 32:18 (14:10) ja SK Tapa/Tapa Valla Spordikool sai jagu Käsipalliklubi Mellast 25:20 (10:10).

Päev hiljem toimunud finaalmängus ei olnud koduseinte toetust nautinud Tapa võistkonnal Mistra vastu siiski erilist lootust ja viimane sai oma neljanda karikavõidu viimase viie hooaja jooksul.

Maarja Treiman oli kümne tabamusega võistjate resultatiivseim, kuue tabamusega panustas Teele Utsal. Tapa parim Mia-Marii Tedrekull sai kirja viis väravat.

Kolmanda koha kohtumises oli HC Tabasalu parem Käsipalliklubi Mellast 33:26 (18:16).

Aruküla/Mistra nime all tuli naiskond karikavõitjaks ka 2021., 2022. ja 2024. aastal. 2023. aastal oli parim KPK Mella/Tallinna Spordikool.