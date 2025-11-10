Mullune finalist Fritz mängis Musetti üle

Fritz kohtus alagrupi esimeses matšis itaallase Lorenzo Musettiga (ATP 9.), kes pääses aastalõputurniirile mängima tänu Novak Djokovici (ATP 4.) loobumisele.

Fritz lõi 13 ässa Musetti viie vastu, sai 28 äralöögi kõrval kirja 11 lihtviga ning kuigi ameeriklane kasutas 12 murdepallist ära vaid kaks, siis tema õnneks vastane ei suutnud oma neljast võimalusest mitte ühtegi realiseerida.

Samas alagrupis sai maailma esireket Carlos Alcaraz pühapäeval jagu Austraalia esinumbrist Alex de Minaurist (ATP 7.) 7:6 (5), 6:2. Alcaraz ja Fritz lähevad omavahel vastamisi teisipäeval.

Teises alagrupis on praeguseks võit kirjas varem kahel korral aastalõputurniiri võitnud Alexander Zverevil (ATP 3.), kes alistas pühapäeva hilisõhtul USA esireketi Ben Sheltoni (ATP 5.) 6:3, 7:6 (6). Seejuures tuli Zverev teise seti kiires lõppmängus välja 0:4 kaotusseisust, päästes ka kaks settpalli.

Esmaspäeva hilisõhtul mängivad samas alagrupis tiitlikaitsja Jannik Sinner (ATP 2.) ja kanadalane Felix Auger-Aliassime (ATP 8.).