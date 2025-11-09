X!

ATP finaalturniir algas Alcarazi võiduga

Tennis
Alex de Minaur ja Carlos Alcaraz
Alex de Minaur ja Carlos Alcaraz Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com
Tennis

Itaalias Torinos alanud meeste tennise aastalõputurniiri esimeses mängus alistas maailma teine reket Carlos Alcaraz 7:6 (5), 6:2 Austraalia esinumbri Alex de Minauri.

Kahel eelmisel aastal oma avamatši kaotanud hispaanlane jõudis pühapäeval vaid 25 minutiga 4:1 ja 40:0 eduseisuni, aga maailma edetabeli seitsmes mees suutis oma servigeimi päästa ja seejärel kohe ise vastu murda. Kiires lõppmängus juhtis ta 5:3, ent Alcaraz lõpetas seti nelja järjestikuse punktiga.

Avasetis 21 äralöögi kõrval 19 lihtviga teinud Alcaraz jätkas teises setis agressiivselt ning murdis de Minauri servi kolm korda järjest, kuigi lasi teises geimis de Minauril ka ise murda. Kohtumine kestis tund ja 40 minutit, Alcaraz lõpetas mängu 32 äralöögi ja 28 lihtveaga. De Minauri samad näitajad olid vastavalt 12 ja 17.

"Oli väga keeruline mäng," sõnas Alcaraz võidu järel. "Alex oskab selle väljakukatte kiirust hästi ära kasutada. See on üks aasta parimaid turniire: mängime maailma parimate vastu ning kuigi olen eelmistel aastatel siia tulles veidi motivatsioonipuuduses olnud, siis tänavu on teisiti. Tahan seda turniiri võita," lisas hispaanlane.

Avapäeva teises mängus lähevad Björn Borgi nime kandva grupi raames vastamisi Alexander Zverev ja Ben Shelton. Lisaks Alcarazile ja de Minaurile kuuluvad Jimmy Connorsi gruppi veel Taylor Fritz ja Lorenzo Musetti.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

tenniseuudised

18:21

ATP finaalturniir algas Alcarazi võiduga

08.11

Glinka pidi poolfinaali järel reketid pakkima

08.11

Djokovic võitis turniiri, Musetti saab ihaldatud pääsme

08.11

Elena Malõgina võitis kuuendat korda aastalõputurniiri Uuendatud

08.11

Rõbakina võitis esimese Aasia esindajana WTA aastalõputurniiri

08.11

Finaalis kohtuvad võimsas hoos Rõbakina ja maratonmängu võitnud Sabalenka

07.11

Matšpalli päästnud Musettit lahutab finaalturniirist veel vaid Djokovic

07.11

Aasta parimateks tennisistideks nimetati Lajal ja Malõgina

07.11

Esireket Malõgina kohtub aastalõputurniiri finaalis 13-aastase Anikinaga

06.11

Glinka jõudis Challengeri turniiril veerandfinaali

06.11

WTA finaalturniiril said paika poolfinaalide paarid

06.11

Johannes Seemani ja tema paarilise võiduseeria katkes

06.11

Kristjan Tamm pääses paarismängus Challengeri poolfinaali

05.11

Anisimova alistas jälle Swiateki ja pääses tema ees poolfinaali

05.11

Tamm pääses paarismängus veerandfinaali

multimeedia

sport.err.ee uudised

18:46

Saalijalgpallikoondis jäi Gruusiale kindlalt alla

18:21

ATP finaalturniir algas Alcarazi võiduga

17:42

Suurorg vigastas rannet, MM-valikmängud suure küsimärgi all

17:29

Hyundai Tänaku asendamisest: nimekiri on lühike, oleme kõigiga kontaktis

16:56

Põnevusmängu võitnud Rae jätkab Balti liigas kaotuseta

16:18

Tabeliliider Audentes võttis meistriliigas kindla võidu

15:41

Rovanperä tänas Tänakut lahingute eest

15:19

Verstappeni niigi kasinad lootused pühapäeval kahanesid veelgi

14:50

Teenekas spordikirurg Kaidu Meitern tähistab 80. sünnipäeva

14:09

Hollandis katkes haruldane skoorijada

13:42

Suri teenekas tõstesporditegelane Taimu Viir

13:11

Hyundai tiimipealik: oleme kurvad, aga mõistame Tänaku otsust

12:25

Ott Tänak tõmbab rallikarjäärile pidurit

11:40

Konontšuki klubi pidi tunnistama linnarivaali paremust

11:07

Mistra sai ühest Läti tiimist jagu, kohe ootab ees järgmine

10:42

Käidi klubi jätkab Šveitsis liidrina, Komissarovi hooaeg lõppes

10:21

Prantsuse pass annab Kanada uisutajale tituleeritud partneriga olümpiašansi

09:55

Edmonton Oilersil oli kodujääl piinlik õhtu

09:24

Tänak: pidime auto koju tooma, aga saime sõitu nautida

09:19

Raieste korralik esitus aitas Murcia taas võiduni

loetumad

12:25

Ott Tänak tõmbab rallikarjäärile pidurit

08:12

Ogier võitis Jaapanis ja tegi tiitliheitluse veel pingelisemaks, Tänak neljas Uuendatud

13:11

Hyundai tiimipealik: oleme kurvad, aga mõistame Tänaku otsust

08.11

Flora sai otsustavas mängus kindla võidu ja tuli Eesti meistriks Uuendatud

07.11

Konkurendid kahtlustavad, et Albaania naiskonnas mängib mees

06.11

Tänak tegi tuleviku kohta otsuse: tiim otsustab, millal välja kuulutada

02:40

VIDEO | Fourmaux jättis kaardilugeja ukse Jaapani metsadesse

08.11

Verstappen pärast krahhi kvalifikatsioonis: MM-tiitli võib unustada

09:24

Tänak: pidime auto koju tooma, aga saime sõitu nautida

15:41

Rovanperä tänas Tänakut lahingute eest

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo