ATP finaalturniir algas Alcarazi võiduga

Kahel eelmisel aastal oma avamatši kaotanud hispaanlane jõudis pühapäeval vaid 25 minutiga 4:1 ja 40:0 eduseisuni, aga maailma edetabeli seitsmes mees suutis oma servigeimi päästa ja seejärel kohe ise vastu murda. Kiires lõppmängus juhtis ta 5:3, ent Alcaraz lõpetas seti nelja järjestikuse punktiga.

Avasetis 21 äralöögi kõrval 19 lihtviga teinud Alcaraz jätkas teises setis agressiivselt ning murdis de Minauri servi kolm korda järjest, kuigi lasi teises geimis de Minauril ka ise murda. Kohtumine kestis tund ja 40 minutit, Alcaraz lõpetas mängu 32 äralöögi ja 28 lihtveaga. De Minauri samad näitajad olid vastavalt 12 ja 17.

"Oli väga keeruline mäng," sõnas Alcaraz võidu järel. "Alex oskab selle väljakukatte kiirust hästi ära kasutada. See on üks aasta parimaid turniire: mängime maailma parimate vastu ning kuigi olen eelmistel aastatel siia tulles veidi motivatsioonipuuduses olnud, siis tänavu on teisiti. Tahan seda turniiri võita," lisas hispaanlane.

Avapäeva teises mängus lähevad Björn Borgi nime kandva grupi raames vastamisi Alexander Zverev ja Ben Shelton. Lisaks Alcarazile ja de Minaurile kuuluvad Jimmy Connorsi gruppi veel Taylor Fritz ja Lorenzo Musetti.