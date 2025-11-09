X!

VIDEO | Fourmaux jättis kaardilugeja ukse Jaapani metsadesse

Autoralli
Adrien Fourmaux oli sunnitud Jaapani ralli pärast rasket õnnetust katkestama
Adrien Fourmaux oli sunnitud Jaapani ralli pärast rasket õnnetust katkestama Autor/allikas: X/@DirtFishRally
Autoralli

Jaapani MM-ralli otsustav võistluspäev algas Hyundai võistkonna jaoks kehvasti, kui Adrien Fourmaux sattus õnnetusse ning Thierry Neuville oli sunnitud enne avakatset katkestama.

Jaapani ralli pühapäevane võistluspäev algas uudisega, et Neuville'i autot tabas avakatsele liikudes elektriline rike, mille tõttu ei saanud enam kojamehi tööle. Kuivõrd terve päeva vältel sadas vihma, pidi valitsev maailmameister taaskord katkestama.

Halvad uudised aga ei lõppenud, sest otsustavale päevale kolmandalt kohalt vastu läinud Fourmaux läks vihmastes oludes kurvis libisema ning sõitis vastu puud. "Esiklaas oli väga udune, ma ei näinud midagi. Üks vasak kurv oli muda täis, me läksime libisema ja puudutasime puud," sõnas Fourmaux.

Prantslane tõi auto üle finišijoone ja ei kaotanudki kuigi palju aega, aga auto oli kaardilugeja ukse võrra kergem ning suurepärast minekut näidanud Fourmaux pidi katkestama. Nii sõitja kui kaardilugeja jäid kenasti terveks.

Hyundai sai siiski väikese võidu, kui Ott Tänak teenis otsustava päeva esimesel katsel oma esimese katsevõidu.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

2025 ralli mm-etapid

23.-26. jaanuar Monte Carlo ralli

13.-16. veebruar Rootsi ralli

20.-23. märts Keenia ralli

24.-27. aprill Kanaari saarte ralli

15.-18. mai Portugali ralli

5.-8. juuni Sardiinia ralli

26.-29. juuni Kreeka ralli

17.-20. juuli Eesti ralli

31. juuli – 3. august Soome ralli

28.-31. august Paraguay ralli

11.-14. september Tšiili ralli

16.-19. oktoober Kesk-Euroopa ralli

6.-9. november Jaapani ralli

27.-30. november Saudi Araabia ralli

viimased ralliuudised

03:09

RALLIBLOGI | Ogier kindlustas esikohta, Rovanperä püüab Munsterit Uuendatud

02:40

VIDEO | Fourmaux jättis kaardilugeja ukse Jaapani metsadesse

08.11

Hiiumaa rahvarallil viidi kaks inimest tõsise õnnetuse järel haiglasse

07.11

Suri kauaaegne ralliametnik Juhan Mänd

06.11

Tänak tegi tuleviku kohta otsuse: tiim otsustab, millal välja kuulutada

31.10

Tänak: Jaapanis on olulised täpsus ja kehva pidamisega toimetulek

28.10

Rovanperä kogus vormeli roolis väärtuslikke kilomeetreid

27.10

Hyundai spordidirektor: järgmine aasta tuleme maailmameistriks

25.10

Briti meistrivõistluste finaaletapil oli Jürgensonist kiirem vaid McRae

25.10

FIA lubas sanktsioneeritud venelase tagasi ametisse

20.10

Läti ralliäss Sesks saab MM-sarjas veel ühe võimaluse

19.10

Paltser: Tänakul eelmise aasta autoga ikka väga tugev tulemus

19.10

Kesk-Euroopas võidutses Rovanperä, Evans läks punktikatsega Tänakust mööda

19.10

Laupäeval katkestanud Ogier püsis tiitliheitluses, Toyota sai MM-tiitli

19.10

VIDEO | Neuville'i kokkupõrge sillaga lõpetas päeva esimese katse varakult

sport.err.ee uudised

03:09

RALLIBLOGI | Ogier kindlustas esikohta, Rovanperä püüab Munsterit Uuendatud

02:40

VIDEO | Fourmaux jättis kaardilugeja ukse Jaapani metsadesse

08.11

Glinka pidi poolfinaali järel reketid pakkima

08.11

Djokovic võitis turniiri, Musetti saab ihaldatud pääsme

08.11

Elena Malõgina võitis kuuendat korda aastalõputurniiri Uuendatud

08.11

Flora sai otsustavas mängus kindla võidu ja tuli Eesti meistriks Uuendatud

08.11

Reinbokist loobunud Kalev/Cramo ülipikk võiduseeria TalTechiga sai jätku Uuendatud

08.11

Verstappen pärast krahhi kvalifikatsioonis: MM-tiitli võib unustada

08.11

Eesti hokikoondis alistas ka Hollandi ja võitis koduse turniiri Uuendatud

08.11

ETV spordisaade, 8. november

08.11

Rõbakina võitis esimese Aasia esindajana WTA aastalõputurniiri

08.11

Eesti judoka Pihlak tuli veteranide MM-il medalile

08.11

TSA/Cityteed jäi alla Klaipeda naiskonnale

08.11

Viimsi/Tallinna Ülikool lülitas TÜ/Bigbanki kuldse geimiga konkurentsist

08.11

Kaldvee ja Lill pääsesid puhaste paberitega veerandfinaali

08.11

VIDEOD | Sprint pakkus draamat, Norris võitis ja suurendas edu

08.11

Böckler kerkis Poolas meeskonna resultatiivseimaks

08.11

"Spordipühapäevas" räägitakse autorallist ja kodusest jalgpallist

08.11

VIDEO | Levadia päästis Laagris punkti kuuenda lisaminuti väravaga

08.11

Sappinen: meeletu kergendus, viimased nädalad olid väga rasked

loetumad

03:09

RALLIBLOGI | Ogier kindlustas esikohta, Rovanperä püüab Munsterit Uuendatud

08.11

Flora sai otsustavas mängus kindla võidu ja tuli Eesti meistriks Uuendatud

06.11

Tänak tegi tuleviku kohta otsuse: tiim otsustab, millal välja kuulutada

07.11

Konkurendid kahtlustavad, et Albaania naiskonnas mängib mees

08.11

Veesaar hiilgas pealtpanekutega ja aitas North Carolina võiduni

07.11

Valijeva jääb lõplikult Tallinnas võidetud medalist ilma

08.11

Finaalis kohtuvad võimsas hoos Rõbakina ja maratonmängu võitnud Sabalenka

08.11

Eesti kergejõustikuliit sai uue juhatuse

07.11

Kalev/Cramo uus peatreener tuleb ilmselt välismaalt

08.11

Miami Heat ohustas koduta jäänud Spoelstra juhendamisel NBA rekordit

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo