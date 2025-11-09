VIDEO | Fourmaux jättis kaardilugeja ukse Jaapani metsadesse

Jaapani MM-ralli otsustav võistluspäev algas Hyundai võistkonna jaoks kehvasti, kui Adrien Fourmaux sattus õnnetusse ning Thierry Neuville oli sunnitud enne avakatset katkestama.

Jaapani ralli pühapäevane võistluspäev algas uudisega, et Neuville'i autot tabas avakatsele liikudes elektriline rike, mille tõttu ei saanud enam kojamehi tööle. Kuivõrd terve päeva vältel sadas vihma, pidi valitsev maailmameister taaskord katkestama.

Halvad uudised aga ei lõppenud, sest otsustavale päevale kolmandalt kohalt vastu läinud Fourmaux läks vihmastes oludes kurvis libisema ning sõitis vastu puud. "Esiklaas oli väga udune, ma ei näinud midagi. Üks vasak kurv oli muda täis, me läksime libisema ja puudutasime puud," sõnas Fourmaux.

Prantslane tõi auto üle finišijoone ja ei kaotanudki kuigi palju aega, aga auto oli kaardilugeja ukse võrra kergem ning suurepärast minekut näidanud Fourmaux pidi katkestama. Nii sõitja kui kaardilugeja jäid kenasti terveks.

Hyundai sai siiski väikese võidu, kui Ott Tänak teenis otsustava päeva esimesel katsel oma esimese katsevõidu.

