Pegula alistas WTA finaalturniiril tiitlikaitsjast kaasmaalase

Tennis
Jessica Pegula
Jessica Pegula Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Tennis

Mullu WTA finaalturniiril võidutsenud Coco Gauffi jaoks algas tänavune turniir kehvasti, kui ameeriklanna pidi tunnistama kaasmaalase Jessica Pegula paremust.

Ameeriklannad alustasid kohtumist viie järjestikuse murdega, aga siis haaras ohjadest 31-aastane Pegula (WTA 5.), kes alistas kümme aastat noorema Gauffi (WTA 3.) avasetis 6:3.

Gauff võitis teises setis esimesed kaks geimi ning saavutas ka 5:3 edu, kuid mängis selle maha ja Pegula viis seti lõppmängu. Gauff mängis ka seal kahepunktilise edu maha, aga siis teenis ta seisult 4:4 kolm järjestikust punkti ja võitja selgus kolmandas setis. Pegula pani otsustavas vaatuses aga paremuse maksma ning loovutas Gauffile vaid kaks geimi, vormistades kahe tunni ja 15 minutiga 6:3, 6:7 (4), 6:2 võidu.

Steffi Grafi nimelises alagrupis läksid pühapäeval veel vastamisi maailma esireket Arina Sabalenka ning itaallanna Jasmine Paolini (WTA 8.), aga valgevenelanna teenis tunni ja 11 minutit väldanud kohtumises kindla 6:3, 6:1 võidu. Sabalenka jaoks tähistas see tema karjääri 500. võitu WTA karussellil.

Esmaspäeval jätkatakse Serena Williamsi grupis teise vooruga, vastamisi lähevad Iga Swiatek (WTA 2.) ja Jelena Rõbakina (WTA 6.) ning Amanda Anisimova (WTA 4.) ja Madison Keys (WTA 7.).

Toimetaja: Kristjan Kallaste

