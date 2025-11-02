X!

Enok Vannineniga treenimisest: palju selliseid võimalusi ikka tekib

Foto: Sergei Stepanov/ERR
Mitmevõistleja Pippi Lotta Enok on taas kodumaal ning alustas oktoobris treenimist olümpiavõitja Erki Noole juhendamisel koos põhjanaabri Saga Vannineniga. Enok ütles ERR-ile, et võimalus Soome rekordinaisega koostööd teha on suurepärane võimalus.

23-aastane Enok lõpetas sel aastal oma õpingud Oklahoma ülikoolis, kus tuli kahel korral seitsmevõistluses USA üliõpilasliiga (NCAA) meistriks. Tänavune hooaeg läks tal suurepäraselt ja eestlanna püstitas uue rahvusrekordi nii seitsme- kui viievõistluses ja tegi sügisel Tokyos toimunud MM-il ka oma tiitlivõistluste debüüdi.

Nüüd on Enok taas kodumaal, kus treenib Eesti ajaloo parima mitmevõistleja käe all. "Oktoobri keskpaigast oleme treeninud. Saga oli esimene nädal ka meiega. Trenne on omajagu olnud, oleme jooksnud ja hüpanud ja jõusaali teinud," ütles Enok. "Praegu on ettevalmistusperiood ja kogu rõhk läheb sellele, et vundament üles ehitada järgmiseks aastaks."

Milline on treener Erki Nool? "Me oleme nii vähe koos treeninud, aga Erki on väga teadlik, väga pühendunud ja väga hea treener," vastas Enok. "Kõik liigub väga sujuvalt ja hästi, ei ole ühtegi halba sõna öelda. Seda ütleb aeg, proovime ja vaatame, kuidas välja tuleb. Sealt näeb edasi."

22-aastane Saga Vanninen alustas mullu novembris Noolega treenimist ning aasta jooksul kogus soomlanna kulla sisekergejõustiku MM-il ning EM-il ja ka U-23 Euroopa meistrivõistlustel. Sarnaselt Enokile püstitas ka tema uued rahvusrekordid nii seitsme- kui viievõistluses. "Palju mul ikka tekib elus võimalusi treenida maailmameistri kõrval? Absoluutselt suurepärane võimalus ja hea ajastus," ütles Enok. "Saga on hästi sõbralik ja hästi pühendunud sportlane. Väga suur eeskuju mulle ja nii palju ma teda veel inimesena ei tea, aga hea inimene on!"

Trenni pole veel kaua tehtud, aga juba esmaspäeval lennatakse Lõuna-Aafrikasse laagrisse. "See on esimene vahepunkt ja siis vaatame edasi, kuidas asjad kulgevad. Siis tuleb juba sisehooaeg peale, aga hetkel on plaanis ainult see laager. Kõik kujuneb jooksvalt," rääkis Enok. "Sooja kliimasse treenima, saab korraks keskkonnavahetuse. Tekib veel tugevam järjepidevus ja rutiin, see on kasulik ja oluline."

Saga Vanninen (vasakul) ja Pippi Lotta Enok 2021. aasta U-20 MM-il Autor/allikas: SCANPIX/CHINE NOUVELLE/SIPA

Lisaks kahele Eesti rekordile jõudis Enok sel hooajal veel ühe märgilise verstapostini, kui ta tegi Tokyos toimunud maailmameistrivõistlustel oma tiitlivõistluste debüüdi. Paraku läks Eesti rekordinaise võistlus aia taha, kui ta sai avapäeval nulli nii kõrgushüppes kui kuulitõukes, aga ta ei katkestanud ja lõpetas tiitlivõistluste debüüdi 4259 punkti ja 19. kohaga.

Kas tagantjärele mõeldes oli Tokyosse minek ikka õige mõte? "Kindlasti oli õige tegu, see oli mu eesmärk. See võistlus ei defineeri mind kui sportlast. Mul oli hea aasta, kaks Eesti rekordit," ütles ta. "Asju kuhjus ja oli ebakindlust, mis tulevik toob. Eks see jättis oma jälje, kindlasti ka vormiajastus. See oli nii suur kogemus mulle, millest edasi minna. Siiski esimene tiitlivõistlus!"

"Kõik on ju enda valida. Pärast sellist madalseisu: kas jääd sinna või mis sa õpid ja kaasa võtad? Tegin oma analüüsid ära ja olen nüüd uue hooga trennis. See on minevikus ja korralik õppetund, nüüd tean, kuidas olla, reageerida ja kuidas need asjad töötavad," sõnas Enok.

Vastates küsimusele, mis aladel ta edasisamme teha tahaks, luges Enok ette pea kõik mitmevõistluse alad. "Igas alas on midagi võtta, ma ei tunne, et oleks sein ette tulnud. Siit on hea edasi minna, näen, et on palju arenemisruumi. See annabki tuld juurde, et isuga trenni teha!" ütles ta.

Pippi Lotta Enok Autor/allikas: Oklahoma Track & Field and Cross Country/Facebook

Oklahoma ülikoolist bakalaureusekraadi kätte saanud Enok saab nüüd kodumaal keskenduda tippsportlaseks olemisele ning loodab Noolega pikka koostööd. "Ise näen pikemat perspektiivi, olen vaadanud ja mõelnud pikemalt. Sellepärast ma kodumaale tulin ja selle visiooniga see koostöö Erkiga minu silmis võiks ette näha," ütles ta. "Vormi ajastus saab minna õigetele hetkedele ja õigetele võistlustele, mida mul varasemalt pole olnud."

Eestlanna ütles, et kõige suurem võit USA ülikoolist oli järjepidevus ja rutiinitaluvus. "Seal oli väga struktureeritud hommikust õhtuni, kogu nädal oli planeeritud. Tekkis kindel rutiin ja lõpuks hakkasid ise ka huvi tundma, kuidas oma elustiili paremaks muuta. Toitumine, uni ja mis veel toetaks seda," rääkis ta. "Lõpuks kandub ju kõik tervisesse ja tulemustesse, just see rutiinitaluvus oli see, mis USA-st kaasa tuli. See on heaks hüppelauaks sportlase ellu."

Kui lombi taga planeeriti kõik ette, siis nüüd alustab Enok kodumaal uut etappi ja peab sportlasena enda eest seisma. "Hetkel olen väga tänulik, sain C-kategooria peale, see on abiks. Aga pean nullist alustama kõigega, kuidas eelarveid reguleerida. Pere on suureks abiks olnud, aga peame ikka veel tööd tegema ja toetajaid otsima, et kõik oleks tagatud ja ma saaks eesmärkide poole püüelda."

"Ise olen valinud sellise elu, mulle meeldib kõik see, mis hõlmab tippsporti ja kõrgeid eesmärke. Mina olen elevil, mis uus eluetapp toob," ütles ta.

Oklahoma ülikoolist sai Enok kommunikatsiooni ja psühholoogia bakalaureuse, kuid eestlanna jätkab õpinguid ning loodab tulevikus töötada spordipsühholoogina. "Saan nõustajana töötada, kommunikatsioonispetsialistina töötada. Psühholoogi silti nii lihtsalt külge ei saa panna, see nõuab omajagu tööd, aga selle suuna olen võtnud tulevikuks. Siduda ennast spordipsühholoogiaga, anda edasi neid kogemusi ja teadmisi, suunata ja arendada seda poolt Eestis," ütles Enok.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

