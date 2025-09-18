MM-debüüdiks valmistuv Enok: Thiamiga võistelda on ikka suur asi

Tänavu nii viie- (4593 p) kui ka seitsmevõistluses (6285 p) Eesti rekordnumbreid parandanud Enok on enda sõnul MM-iks heas seisus – vaimne ja füüsiline vorm on korras ning treeningud on läinud plaanipäraselt.

"Ei saa kurta. Odaviskega olen jah veidi rohkem tööd teinud Eestis, aga Eestis oli põhirõhk teravatel trennidel. USA-s käisin laagris nii-öelda põhja ladumas ja Eestis oli siis fookuses teravus. Nüüd, viimastel päevadel on rõhk olnud veelgi teravamatel trennidel," rääkis Enok ERR-ile. "Ma olen tegelikult välihooajal väga vähe võistelnud. Ise ei tunne, et hooaeg oleks pikk olnud, pigem on tunne tavapärane."

Juunikuus võitis Enok USA üliõpilasmeistrivõistlustel seitsmevõistluse Eesti rekordit tähistava punktisummaga 6285. See võistlus oleks võinud veelgi võimsamaks kujuneda, kui Enok ei oleks tagasihoidlikuks jäänud oma trumpalal odaviskes. "Enam ei ole odaviskega midagi teha. Nii palju, kui olen saanud nokitseda, olen nokitsenud. Tean, millele pean oma rõhu võistluse ajal panema."

Tokyos peavad mitmevõistlejad staadioni katlas praadima kaks pikka päeva, kuid Enok on harjunud karmides tingimustes võistlema. "Ma arvan, et siin ei ole midagi hullu. Ameerikas olen igasugustes kliimades võistelnud ja trenni teinud, MM-i eel Türgis ka. Ma ei tunne mingit suurt šokki. Mitmevõistlejana olen pikkade võistluspäevadega harjunud."

Oklahoma ülikoolis tudeerinud eestlannat on viimased neli aastat juhendanud Jerel Langley, kes sõitis temaga Tokyosse kaasa. "Kindlasti on väga oluline, et ta siin on, sest tema teab täpselt, mis seisus ma olen. Tema silm on mind viimased neli aastat treeninud. Ta teab täpselt kõike ja oskab mind juhendada kõige paremini."

Oma täiskasvanute MM-debüüdil saab Enok konkureerida mitmete seitsmevõistluse superstaaridega, teiste seas kolmekordse olümpiavõitja Nafissatou Thiamiga. "Minu jaoks on see uskumatu, sest Nafi on juba väiksest peale olnud mulle suureks eeskujuks. Temaga võistelda on ikka suur asi. Lõppude lõpuks ma ei hakka vaatama teda suurte silmadega, lähen ikkagi oma võistlust tegema. Lihtsalt teadvustan endale, et selline kuju on ka konkurentide hulgas."

Punktisummale ei sea Enok liiga jäikasid ootusi. "Punktidega on see, et alati oleneb paljudest asjadest. Näiteks ilmast või tingimustest. Punktid tulevad, mis tulevad. Minu jaoks on kõige olulisem ja väärtuslikum see, et saan Eestit esindada ja anda endast maksimumi."

Seitsmevõistlejad astuvad Tokyos võistlustulle reedel.