Hall tuli seitsmevõistluses maailmameistriks, välja jagati kaks pronksi

USA mitmevõistleja Anna Hall pälvis Tokyos toimuvatel maailmameistrivõistlustel suurepärase võistlusega MM-tiitli. Talle järgnes iirlanna Kate O'Connor, kuid pjedestaalile peab mahutama neli võistlejat.

24-aastane Hall läks seitsmevõistlust juhtima pärast kõrgushüpet ning enam ta liidrikohast lahti ei lasknudki. Ta püstitas kuulitõukes ja odaviskes uue isikliku tippmargi ning kogus kokku 6888 punkti.

Tegemist on tema karjääri paremuselt neljanda tulemusega, juunis kerkis ta Götzise mitmevõistlusel läbi aegade edetabelis teisele reale, kui kogus 7032 punkti. Ta on kolme aastaga kogunud maailmameistrivõistlustelt täiskomplekti: 2022. aastal sai ta Eugene'is kaela pronksi, aasta hiljem Budapestis hõbeda ja nüüd Tokyos kulla.

Teise koha pälvis iirlanna Kate O'Connor, kes püstitas suisa neli isiklikku rekordit ning püstitas 6714 punktiga uue rahvusrekordi. Heitlus pronksi nimel kujunes ameeriklanna Taliyah Brookis ja briti Katarina Johnson-Thompsoni vahel niivõrd pingeliseks, et pärast seitset ala jäid nad 6581 punktiga viiki ehk mõlemad teenisid pronksmedali.

Eestlanna Pippi Lotta Enok sai avapäeval kõrgushüppes ja kuulitõukes nulli, aga otsustas oma MM-debüüti siiski jätkata ning kogus 4259 punkti. Ta jooksis 100 meetrit tõkkeid 13,86-ga, jooksis 200 meetrit 24,71-ga, hüppas kaugust 5.84, viskas oda 41.70 ning lõpetas seitsmevõistluse 800 meetri jooksu ajaga 2.18,35. Kokkuvõttes saavutas ta 19. koha.

Erki Noole juhendatav soomlanna Saga Vanninen ebaõnnestus kaugushüppes ja jäi kahvatuks ka 200 meetri jooksus, aga saavutas siiski 6396 punktiga seitsmenda koha.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

