Enok nullidest: iga halb asi on millegi jaoks hea

Eesti mitmevõistleja Pippi Lotta Enok sai Tokyo MM-i avapäeval kaks nulli. Kui tõkkesprindis alustas ta kaheksanda tulemusega 13,86, siis kõrgushüppes ega kuulitõukes midagi kirja ei läinudki.

Mis läks valesti? "Ma isegi ei tea," vastas Enok ERR-ile. "Eks me peame neid asju seedima ja mõtlema, miks need asjad valesti läksid. Aga mulle meeldib hoida fookus positiivsetel asjadel. Siin ma olen, see oli mu selle aasta suurim eesmärk. Ma võtan seda kui üliolulist kogemust."

"Selleks, et kaks sammu edasi astuda, tuleb üks samm tagasi astuda. Nagu minu kallis emme ütleb: iga halb asi on millegi jaoks hea," jätkas Enok. "Kui see hea saabub, siis sa saad aru, miks seda halba oli vaja. Eks me siis tulevikus näeme, miks seda halba oli hetkel vaja."

Enokile ei alistunud kõrgushüppes kolmel korral algkõrgus 1.65. "Tavaliselt alustan 60 algusest, vahepeal 50 lõpust. Mul loksub siis hoojooks paremini paika. Aga kuna mu isikliku rekord on 1.81, siis jällegist hea kogemus tulevikuks - kõrgem grupp, kõrgem algkõrgus. Mis teha?"

Enok lisas, et suurfavoriit Anna Hall lohutas teda ning ütles, et hoidis eestlannale USA üliõpilasmeistrivõistluste ajal pöialt ja lisas, et Enoki aeg veel tuleb. "See oli selline tore moment, mida siit ka kaasa võtta," rõõmustas Enok.

Üldise vormiga jääb ta siiski rahule. "Eelmine nädal tundsin end väga hästi, Türgis tundsin end väga hästi. Tõketes oli ka start hea. Tegelikult tunnen, et on okei vorm. Ma ei ole väsinud või midagi, aga ju siis mulle lihtsalt tundub nii."

Enok jätkab võistlemist ka laupäeval. "Jah, muidugi! Ma ei ole allandja olnud. Saame sellest madalhetkest üle. Mul on nii tore perekond ja nii tore tiim seljataga. Ma räägin - iga halb asi on millegi jaoks hea!"