Enok MM-i eel: olen elevil ja tahan võtta, mis võtta annab

Foto: Kuvatõmmis
Järgmisel nädalal Tokyos algavatel kergejõustiku maailmameistrivõistlustel teeb täiskasvanute tiitlivõistluste debüüdi seitsmevõistluse Eesti rekordi omanik Pippi Lotta Enok.

Pippi Lotta Enok lendas nädala keskel MM-i eelsesse treeninglaagrisse Türki. Esmaspäeval tegi ta trenni veel Tallinnas, kus sportlase sooritusi jälgis Enokit ülimalt hästi tundev kogenud Liivi Eerik. Viimased aastad on Oklahoma ülikoolis tudeerinud Enoki jaoks möödunud teatavasti valdavalt Ameerika Ühendriikides. Seal aitab teda treenerina Jerel Langley.

"Liivi on suureks abiks alati olnud kõik need viimased aastad, kui ma USA-s olen olnud," tõdes Enok Tallinnas ERR-iga rääkides. "Enamasti on nii-öelda töödejuhataja USA-s, kes kirjutab mulle plaanid – nii jõusaaliplaanid kui ka kergejõustikuplaanid. Siis üritan kombineerida siin Liiviga mõndasid trenne. Enamasti teen ka üksi. Jõusaali ka üksi. Vahepeal olen kutsunud näiteks ka Kreete Verlinit mu tõkkeid vaatama, kui Liivit ei ole olnud. Mänguruumi on mul olnud."

Treeningutel on käinud teravuse otsimine, sest mõne aja eest sai 23-aastane Enok rõõmustava uudise, et pääseb seitsmevõistluses MM-ile. Küsimus, kas Enok Tokyos startida saab, pakkus üksjagu närvikõdi. Seda enam, et Suurbritannias seisu parandamiseks ette võetud võistlus ebaõnnestus. Nüüd on asi kindel ja Enok teab, et MM-il on kohal ka tema juhendaja Langley.

"Minu ülesanne on lihtsalt anda endast parim. Seda ma olen terve aasta teinud. Olen usinalt trenni teinud ja... minna ja nautida. See on minu esimene täiskasvanute tiitlivõistlus; võtta, mis võtta annab. Olen väga elevil, et seda kõike kogeda ja oma silmaga näha – minu arust mega! Võimeline olen tegema kindlasti rohkem kui mul see 6285," usub Enok.

Üksikaladest on Enok rohkem fookust suunanud odaviskele. Just sellel alal jäi juunis USA üliõpilasmeistriks tulles ja Eesti rekordit püstitades sisse suur varu. Enok on naasnud pigem lühema hoojooksuga viskevariandi juurde.

"Väga suureks abiks on olnud Liivi. Tema ongi see inimene, kes päästis mind hetkel välja. Läksime nii-öelda vanade mustrite juurde tagasi, mis tema-aegselt olid. Need, mis on töötanud ja see ongi nüüd tema käekiri minu odaviskes," kinnitas Enok.

Naiste maailma edetabelit võimsa eduga juhtiva Anna Halli ülevõimu Enok MM-il ei usu. Seitsmevõistlus peetakse Tokyos 19. ja 20. septembril.

Toimetaja: Anders Nõmm

